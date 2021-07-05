　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不用封城「只靠三級警戒」就降到+28！鄉民熱議：台灣真的強

▲▼北市虎林街鄰近永春市場周邊疑似有新冠肺炎感染熱區,北市府啟動虎林專案,於永吉國小設立篩檢站為周遭居民與市場相關人員執行PCR篩檢,一早就有許多民眾前來排隊等候篩檢,醫護人員,醫療能量,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調,熱區,傳播鏈,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

▲鄉民熱議台灣在沒封城的情況下，就把疫情緩下來。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／綜合報導

本土新冠疫情爆發時，不少國人紛紛在社群網站上打氣「看好了世界，台灣只示範一次。」雖然沒有如願在兩週內解除三級警戒，但近日確診數不斷往下掉，5日新增28例本土病例，再創三級警戒發布以來新低紀錄。就有網友不禁問卦「不封城就清零」「只靠三級+28 跟世界各國比算強嗎？」話題在PTT引爆熱論。

有網友發文，文中直呼，「台灣會不會是第一個不封城就清零了新冠肺炎的國家？」說最近有封城的國家看起來都沒什麼效果，像是馬來西亞封城2個月了，結果確診人數一直創新高，「台灣真是世界奇蹟，國際媒體應該驚呆了吧？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一位網友則表示「有人在追蹤國外的防疫規範程度嗎？除了疫苗算是最終解（美國直接解封），各國只靠三級降到+28程度的，有很多嗎？只知道紐澳好像是靠果斷封城」，並假設如果接下來台灣真的歸零了，是不是真的有資格喊一聲「看好了世界」。

▲▼北市虎林街鄰近永春市場周邊疑似有新冠肺炎感染熱區,北市府啟動虎林專案,虎林街周邊市場一早人潮比以往減少許多,疫情,防疫,疫調,熱區,社區清零,傳統市場,人流管制,QRCode實聯制,身分證尾數分流,實名制,攤商,攤販,紓困。（圖／記者李毓康攝）

▲本土降回雙位數「只花16天」引發熱論。（圖／記者李毓康攝）

貼文一出，其他人也忍不住紛紛留言，「老實說真的蠻強的」、「認真覺得很強」、「其實台灣匡列跟疫調做圍堵很猛」、「真的證明國外經驗不適用於台灣」、「強啊！加上疫苗如虎添翼」、「如果你真的要問答案，那就是不錯，但沒有到神。」

但也有網友抱持著中立態度，「這時間……不要立flag比較好」、「別高興太早，一樣給我待在家」、「強也不是政府強，是人民大家自治能力強」、「沒有意義上的清0拉，無症狀太多了」、「不要再做清零的夢了，全世界都得學著和疫情共存」、「等全國都篩過再說這些話吧！」

本站稍早也報導《確診新低！鄉民見1縣市「最慘三位數到剩5例」超強：準備選總統了》，本日疫情是三級警戒發布以來新低，消息曝光後立刻引起鄉民驚嘆，「真的是台灣奇蹟」、「太穩了吧」、「真的可以解封了，大家上班、出遊吧」、「不用打疫苗就搞定啦」、「台北市大家都在等你」、「穩到爆」、「準備解封降級！」

對於新北市降至5例，也引起許多網友激動表示，「新北清到剩五個！猛」、「新北已經結束疫情了吧」、「新北人這麼多還可以只有5例，超強」、「桃園準備黃金交叉新北」、「新北真猛從三位數壓到剩五」、「侯友宜要選總統了」、「侯真的有料、該選總統了」、「侯友宜選總統勝算應該也很穩。」

ET快訊
騙23歲妹脫光！79歲健身教練噁開「12星座男女姿勢圖」喊：
不顧2幼子哭喊不要！台中男70刀殺妻　看守所內輕生
柯文哲：北市某國宅6棟16例確診　3例無明確感染源
北市第五波疫苗預約明增新功能　柯文哲：不想打就「取消」別浪費
快訊／國家警報響了！雷雨彈狂轟高雄　3縣市豪、大雨特報
快訊／新光信義A11櫃姐確診「家住中和」　侯友宜：昨已通報北
快訊／桃園女家中伴雙屍！　不知阿嬤、爸爸已身亡
台中本土境外雙「嘉玲」　盧秀燕宣布開放70歲以上打莫德納
快訊／北捷站務、公車司機明打疫苗　柯文哲：沒道理不接種
北捷員工、公車司機等不到疫苗！陳時中批交通部：掛一漏萬
柯文哲「批發市場進出管制用悠遊卡」　串接中央健保、身份資料
火化場外丟包確診者遺體！縣府重砲回應：將開罰殯葬業者
快訊／桃園1例「4採陰轉陽」確診！為804醫院病人
快訊／3天PCR檢測13607人　柯文哲：北市清零「普篩是最
快訊／新北＋5足跡曝！　7-11店員確診「上週連上2天班」
不用封城「只靠三級警戒」降到+28！網熱議：台灣真的強
快訊／北市12區確診公布　萬華一天內「增加29例」

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陳時中重話批「掛一漏萬」　交部喊冤沒忘北捷、公車！是疫苗不夠

高雄傳強徵國軍莫德納疫苗　市府斥烏龍爆料：緊急調度已歸還

高雄72歲以上長輩接種率達7成　不在籍者6日也可打疫苗了

台南市85歲以上全人口施打比率55.8％　黃偉哲：請長者踴躍施打疫苗

這些人打不到疫苗！他怒曬1公文「酸爆陳時中」：推得一乾二凈

宜蘭不是後花園！林姿妙：防疫期間外縣市民眾不要跨區移動

開心叫外送！她收「27字」訊息傻眼：所以我該點我家隔壁飲料

快訊／國家警報響了！雷雨彈狂轟高雄　3縣市豪、大雨特報

殘劑不好聽？　臉友提「餘劑」...網加碼「詠春疫苗」、「慶劑」

台中本土境外雙「嘉玲」　盧秀燕宣布開放70歲以上長輩打莫德納

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

王嘉爾剩一根柱子也要《KICK BACK》　「你唔好kick啦」比Lucas還愛跳XD

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

守前線抗疫！每周「忍痛篩檢捅鼻」　護理師吐心聲：拜託疫情快結束...

鼠薯苦練林志穎舞曲神似「閃電五連鞭」　本尊看完：有進步空間XD

「烟花」颱風恐生成！曝模擬路徑　低壓移入變天、午後雷雨擴大

陳時中重話批「掛一漏萬」　交部喊冤沒忘北捷、公車！是疫苗不夠

高雄傳強徵國軍莫德納疫苗　市府斥烏龍爆料：緊急調度已歸還

高雄72歲以上長輩接種率達7成　不在籍者6日也可打疫苗了

台南市85歲以上全人口施打比率55.8％　黃偉哲：請長者踴躍施打疫苗

這些人打不到疫苗！他怒曬1公文「酸爆陳時中」：推得一乾二凈

宜蘭不是後花園！林姿妙：防疫期間外縣市民眾不要跨區移動

開心叫外送！她收「27字」訊息傻眼：所以我該點我家隔壁飲料

快訊／國家警報響了！雷雨彈狂轟高雄　3縣市豪、大雨特報

殘劑不好聽？　臉友提「餘劑」...網加碼「詠春疫苗」、「慶劑」

台中本土境外雙「嘉玲」　盧秀燕宣布開放70歲以上長輩打莫德納

謝長廷報佳音：日本7月追贈台灣AZ疫苗「文件作業完成」

宏碁向上追料、穩固料源供貨！　董座陳俊聖：搶零組件、海運搶櫃

出席尚比亞國父葬禮　英非洲大臣致詞竟說成「辛巴威」

被蔡壁如用「封城說」打臉　柯文哲：不清零無法解除管制

陳時中重話批「掛一漏萬」　交部喊冤沒忘北捷、公車！是疫苗不夠

上千接種紀錄查不到？　印度奸商搶賣食鹽水「假疫苗」

秒勾起童年回憶！復刻「雪淇冰手搖杯」來了　加紅茶、檸檬超欠喝

51歲關史蒂芬妮梅開二度！「全球性感王」為婚禮建教堂低調完婚

八村壘配角力甜心　日本奧運掌旗官50公分最萌身高差

M1蘋果iMac 2021開箱初體驗：讓人不習慣的速度與輕薄外型

15歲女月事沒來過...醫見「暗黑祕密」　媽落淚坦承：我想要男嬰

生活熱門新聞

快訊／今新增28例本土！屏東再爆1病例

烟花最快下午成颱！風雨時程出爐

台北足跡一次看！網酸爆...柯P深夜解答

「阿北即使初四！台北也不會有事」　醫曝因4字

大陸現況曝！他見「台灣還在管制」狂搖頭

雨彈來了！北部4縣市大雨特報

新光三越A11員工確診　5日休館

7／12降級「不以縣市為單位」！陳時中再透露：會做熱區劃分

今增例本土　各縣市分佈曝光

「佳玲可能已嫁人」　前台大醫曝真正解封關鍵

北市市場狂爆確診「中央數據卻下降」！陳時中曝原因

準烟花狂飆「一成颱就會發警報」

表定900只來60人　醫師嘆：台灣人被寵壞

打完疫苗「能揉？」　專家解答了

更多熱門

相關新聞

快訊／北市12行政區確診數曝光　

快訊／北市12行政區確診數曝光　

中央流行疫情指揮中心5日公布，新增28例本土確診，個案分佈以台北市15例最多，其次為新北市5例，另確診個案中新增1例死亡。台北市政府5日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲公布12行政區確診數，只見萬華地區從4日公布的14例，一天內增加到43例。

自營作業者補貼延期再擴大　8／9前登錄即可領到3萬元

自營作業者補貼延期再擴大　8／9前登錄即可領到3萬元

墾丁7/12微解封？　潘孟安給答案

墾丁7/12微解封？　潘孟安給答案

快訊／北捷500人疫苗開打　站務處：第一線7千人依風險繼續造冊

快訊／北捷500人疫苗開打　站務處：第一線7千人依風險繼續造冊

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫封城三級警戒清零PTT

讀者迴響

熱門新聞

左左右右要升國二了！近況照曝光

快訊／規劃712適度解封！蘇貞昌下令指揮中心籌備：訂出管制原則

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

孫協志陪遛狗「夏宇童摸肚」飄孕味！

洗屍水排溪中引恐慌　竹縣殯葬業再爆丟包確診者遺體

快訊／今新增28例本土！屏東再爆1病例

即／台中女墜樓「頭身分離慘死」！

目睹愛妻被砂石車輾斃！他崩潰成魔遭毆

網因一張照吵翻：先檢討各地好市多啦

烟花最快下午成颱！風雨時程出爐

《性／生活》男星尺寸太驚人

被問「技巧最棒女優」！　清水健點名她神技

台北足跡一次看！網酸爆...柯P深夜解答

醫院副院長吞太多春藥上陣！女陪侍當場心臟驟停

林可彤曝生產影片！淒厲吼「好痛」3歲兒子呆看全程

更多

最夯影音

更多
有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手
臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面