不用封城「只靠三級警戒」就降到+28！鄉民熱議：台灣真的強

▲鄉民熱議台灣在沒封城的情況下，就把疫情緩下來。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／綜合報導

本土新冠疫情爆發時，不少國人紛紛在社群網站上打氣「看好了世界，台灣只示範一次。」雖然沒有如願在兩週內解除三級警戒，但近日確診數不斷往下掉，5日新增28例本土病例，再創三級警戒發布以來新低紀錄。就有網友不禁問卦「不封城就清零」、「只靠三級+28 跟世界各國比算強嗎？」話題在PTT引爆熱論。

有網友發文，文中直呼，「台灣會不會是第一個不封城就清零了新冠肺炎的國家？」說最近有封城的國家看起來都沒什麼效果，像是馬來西亞封城2個月了，結果確診人數一直創新高，「台灣真是世界奇蹟，國際媒體應該驚呆了吧？」

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另一位網友則表示「有人在追蹤國外的防疫規範程度嗎？除了疫苗算是最終解（美國直接解封），各國只靠三級降到+28程度的，有很多嗎？只知道紐澳好像是靠果斷封城」，並假設如果接下來台灣真的歸零了，是不是真的有資格喊一聲「看好了世界」。

▲本土降回雙位數「只花16天」引發熱論。（圖／記者李毓康攝）

貼文一出，其他人也忍不住紛紛留言，「老實說真的蠻強的」、「認真覺得很強」、「其實台灣匡列跟疫調做圍堵很猛」、「真的證明國外經驗不適用於台灣」、「強啊！加上疫苗如虎添翼」、「如果你真的要問答案，那就是不錯，但沒有到神。」

但也有網友抱持著中立態度，「這時間……不要立flag比較好」、「別高興太早，一樣給我待在家」、「強也不是政府強，是人民大家自治能力強」、「沒有意義上的清0拉，無症狀太多了」、「不要再做清零的夢了，全世界都得學著和疫情共存」、「等全國都篩過再說這些話吧！」

本站稍早也報導《確診新低！鄉民見1縣市「最慘三位數到剩5例」超強：準備選總統了》，本日疫情是三級警戒發布以來新低，消息曝光後立刻引起鄉民驚嘆，「真的是台灣奇蹟」、「太穩了吧」、「真的可以解封了，大家上班、出遊吧」、「不用打疫苗就搞定啦」、「台北市大家都在等你」、「穩到爆」、「準備解封降級！」

對於新北市降至5例，也引起許多網友激動表示，「新北清到剩五個！猛」、「新北已經結束疫情了吧」、「新北人這麼多還可以只有5例，超強」、「桃園準備黃金交叉新北」、「新北真猛從三位數壓到剩五」、「侯友宜要選總統了」、「侯真的有料、該選總統了」、「侯友宜選總統勝算應該也很穩。」