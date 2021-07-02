深蹲就高潮！　她雙腿狂抖「緊抓壺鈴」嬌嗔：不能去健身房了啦

▲布萊克曼只要深蹲就能達到核心高潮。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

要達到性高潮對於許多女性來說或許不容易，但英國一名女子只要運動時做出深蹲的動作，就能夠輕易達到高潮。不過隨著高潮時會出現的臉部表情、聲音和動作，也讓她無法到健身房運動，因為那實在是太顯眼又尷尬了。

根據《太陽報》報導，現年24歲的布萊克曼（Sophie Blackman）說，她去年體重高達95公斤，因此決定藉著封城期間，在家裡自主健身減肥，也在一年後成功減到57公斤。她回憶起在家運動的過程，「我覺得高強度的深蹲非常有趣，因為這個動作會莫名地讓我感到很興奮。」

"Anyone would see it slapped across your face." 由 The Sun 發佈於 2021年7月1日 星期四

後來她才漸漸意識到，這所謂的興奮感是來自於「核心高潮」（Coregasms），這種類型的性高潮和核心肌群的密集訓練有關。

布萊克曼說，她在客廳跟著線上課程運動，「我在客廳做了一次深蹲，結果就雙手緊抓著壺鈴、彎曲膝蓋尖叫，不用詳細描述，你可以想像當時發生什麼事情，這讓我非常震驚。」

儘管她後來了解到，這個現象非常正常，但這也讓她再也無法到健身房運動，因為她舉重深蹲時，高潮的表情和聲音實在是太明顯，「雖然它持續的時間很短，但雙腿抖動、重物因手軟掉落，這種衝擊力在舉重時發生的話，真的是不太好。」

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