LIVE／唐鳳「疫苗預約平台」將上線　陳時中最新說明

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新冠疫苗累積到貨逾572萬劑，7月1日起開放8大類族群接種疫苗，為了方便民眾預約、查詢是否符合資格，指揮中心也委託行政院政委唐鳳規劃疫苗預約系統，根據《ETtoday新聞雲》掌握獨家消息指出，該系統第一波鎖定50至64歲年齡層進行測試，可透過手機APP進行預約，或向超商、藥局、區公所登記，下午指揮中心有望進一步說明。

據了解，由於各縣市都已經有自己的預約系統與管道，因此中央初步已決定65歲以上的疫苗預約與施打，將繼續由地方縣市政府依各自現行的方式進行。至於全國性的疫苗接種預約平台，依目前的規劃，第一波試行對象將鎖定在「50至64歲」，一來是該族群大多具有手機網路使用能力，二來是便於中央發配，以免再有殘劑發生或疫苗不足的情事出現。

消息來源指出，疫苗接種預約平台操作上會分為「預告登記」與「預約登記」。預告登記，指的是讓願意施打的民眾先登記，方便中央精準掌控疫苗所需數量，等疫苗到貨後可以施打時，再進行後續的預約接種。

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新冠疫情進入社區感染月餘累積1.3萬人染疫、600多人喪生。指揮中心昨日公布最新數據，全台只剩下5縣市有疫情，且台北市連續三日病例數超越新北，現在除了三大市場外，虎林街、中正區國宅也爆出群聚事件，台北市長柯文哲已表示要對中正區熱點進行普篩。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）