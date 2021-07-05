唐鳳「疫苗接種預約平台」試行50-64歲　侯友宜回應了

▲民眾接種新冠肺炎疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／新北報導

行政院政務委員唐鳳規劃的疫苗接種預約平台即將上路，新系統將分為「預告登記」與「預約登記」，目前鎖定第一波的測試年齡層為50至64歲，政院最快5日對外宣布。新北市長侯友宜表示，靜待唐鳳系統的推出，目前新北仍以現有網路預約系統以及電話預約兩個管道為主。

《ETtoday新聞雲》4日報導「獨／唐鳳「疫苗接種預約平台」出爐 首波試行50 ~ 64歲預告登記」一文指出，由於各縣市都已經有自己的預約系統與管道，中央初步已決定65歲以上的疫苗預約與施打，將繼續由地方縣市政府依各自現行的方式進行。至於全國性的疫苗接種預約平台，依目前的規劃，第一波試行對象將鎖定在「50至64歲」這個年齡層。

根據疫苗接種預約平台的設計，在操作上會分為「預告登記」與「預約登記」。所謂的預告登記，指的是讓願意施打的民眾先進行登記，以方便中央精準掌控疫苗所需數量，等疫苗到貨後可以施打時，再進行後續的預約接種。

侯友宜5日受訪時表示，由於新北未來兩波要施打疫苗的對象都已公布，還是會採取原有的兩個管道，一個是網路預約系統，一個則是透過區公所、里政、幹事電話預約，另外，施打地點除了原有的28處中大型接種站、29區衛生所、34家醫療院所，也開放186家合約診所，讓長輩施打時減少群聚。

侯友宜表示，因唐鳳的預約系統到現在為止還沒有很明確的答案，我們也靜待唐鳳系統到底在哪個時段會推出，新北市還是以現在使用的預約系統以及電話預約兩個管道為主。

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）