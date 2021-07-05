快訊／新北2市場廣篩376人「全數陰性」　2600攤商已打完疫苗

記者楊蕓／新北報導

北農及環南市場群聚感染，新北市樹林區博愛街市場攤商有相關活動史，4日起休市3天並擴大篩檢。新北市長侯友宜在防疫記者會中表示，截至中午已篩檢376人次，全數陰性。另外，今天起至15日替168個市場攤商施打疫苗，名額約2萬名，今天已施打完2600人。

中央流行疫情指揮中心5日公布國內新增31例COVID-19確定病例，分別為28例本土及3例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，個案分布以台北市15例最多，其次為新北市5例、桃園市3例、苗栗縣2例，屏東縣、基隆市及新竹縣各1例；其中16例為已知感染源、1例關聯不明、11例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,472,827例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,455,971例排除)，其中15,061例確診。自2020年起累計689例COVID-19死亡病例，其中681例本土，個案居住縣市分布為新北市349例、台北市261例、基隆市22例、桃園市20例、彰化縣11例、新竹縣6例、台中市4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

▲侯友宜召開應變會議。（圖／新北市府提供）