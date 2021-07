出席尚比亞國父葬禮　英非洲大臣致詞竟說成「辛巴威」

▲英國非洲事務大臣杜德里奇。(圖/翻攝自Facebook/James Duddridge MP)

尷尬!英國非洲事務大臣杜德里奇(James Duddridge)上周出席「尚比亞國父」卡翁達(Kenneth Kaunda)的葬禮,致詞時竟誤將「尚比亞」(Zambia)講成「辛巴威」(Zimbabwe),引發各界批評。

據英國媒體《衛報》(The Guardian)報導,有「尚比亞國父」稱號的卡翁達上個月去世,享年97歲,尚比亞自1964年從英國獨立以來,卡翁達就一直執政到1991年,他被視作為將自己國家從殖民統治中解放出來而奮鬥的一代非洲人之一,在整個非洲大陸受到尊重。

來自非洲各地及世界其他地區的政要在2日齊聚一堂,於尚比亞首都盧薩卡(Lusaka)國家英雄體育場,為卡翁達舉行送別儀式,杜德里奇也在其中。

杜德里奇是英國保守黨的議員,去年被任命為外交、聯邦和發展辦公室負責非洲事務的部長,他與南非、辛巴威等地區的領導人共同參加這場葬禮。儀式期間他宣讀了英國女王的訊息,將卡翁達描述為「偉人、非洲英雄和英國備受尊敬的朋友」,指出卡翁達幫助解除了南非的種族隔離。

就在杜德里奇的致詞繼續時,他竟意外口誤,「今天,英國與卡翁達博士的家人、『辛巴威』人民乃至整個世界一起哀悼他的離世」。此外,杜德里奇似乎也對尚比亞現任領導人倫古(Edgar Lungu)的名字表現出困惑的樣子。

這起失誤在社群媒體上引發了憤怒情緒與批評,有一些人認為在這場葬禮上,看到了英國官員仍對非洲國家持有殖民時代的態度的證據。

