蹲地照爆外送員共鳴！心酸嘆：真正不戴口罩的「都是取餐的人」

網搜小組／鄺郁庭報導

本站稍早報導《外送員「蹲地找掩護」！一張照片寫滿無奈 網嘆：換作你捨得嗎》，外送人員長時間在戶外工作，還是要飲食、休息，但就怕「正義魔人」偷拍檢舉，吃飯都要躲起來吃，就有網友分享一張「心酸照」引發話題。有外送員看到後有感而發，感嘆「真正不戴口罩的，其實是出來取餐的人！」

▲外送員感嘆「真正不戴口罩的，其實是出來取餐的人！」（示意圖／記者黃克翔攝）

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外送員在臉書《外送員的奇聞怪事》分享該張照片，說最近類似的照片有很多，但他還是想以外送員的身分講幾句話，「很多人不知道，外送跑整天，連喝水的時間都沒有！」所以常常是早上買一杯25塊錢的飲料放機車杯架，但一直到晚上10點下線，飲料卻根本喝不到半杯，因為不管吃飯、喝水、上廁所都很麻煩。

▲外送員「蹲地找掩護」吃飯，一張照片曝心酸。（圖／翻攝自台中人大小事臉書）

他指出，有時候已經餓到頭暈，也只能買個超商麵包，還得躲起來趕快吃完，「沒疫情時怕被拍照說偷吃，現在疫情會被拍照說沒戴口罩！」接著無奈透露，其實真正不戴口罩的，很多是出來取餐的人，「因為這些人都覺得在家門口不用戴！」

外送員最後則提醒，「希望點餐的人可以用信用卡結帳！你們不想跟外送員接觸，外送員也很不想跟你們接觸！不需要用現金付款取餐後還說你們都有病毒齁！」畢竟外送員一天接觸的店家至少30間，也至少接觸20人以上，「外送員沒辦法知道每個人的身體狀況，所以麻煩用信用卡！」

他也忍不住下重話，感嘆「總結一句，台灣人只會檢討別人，永遠不會檢討自己！」貼文一出，不少外送員超有感，「所以送到多遠，肚子餓我都回家吃飯」、「我只送離家很近的區域，就是為了可以回家上廁所」、「喝水都躲在車旁邊，送餐卻看到一堆不戴口罩、卻看你像病毒的客人。」