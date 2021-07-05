已婚護理師勾醫師人夫…「2度摩鐵交纏」留存露骨對話！正宮崩潰

▲已婚護理師與醫師人夫2度上摩鐵，下場要賠正宮80萬元。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台北報導

宜蘭一名醫師人夫偷吃已婚護理師，2人還到摩鐵2度激戰，姦情曝光後，正宮怒告護理師，護理師的丈夫也向醫師提告。雖然醫師辯稱，自己對護理師有「救父之恩」，且是護理師主動追求，但仍要賠償護理師丈夫80萬元，日前正宮提告護理師的判決也出爐！

正宮主張，護理師明知丈夫是有配偶的人，竟仍與丈夫於2017年6月6日及同年8月底某日晚間6、7時許，到宜蘭一間摩鐵發生性行為，不僅侵害她的配偶權，也嚴重破壞家庭生活的圓滿，決定向護理師求償100萬元。正宮也於2021年4月29日與醫師離婚。

對此，已婚護理師認為，雖然她確實損害到正宮的配偶權，但正宮求償金額過高。宜蘭地方法院勘驗各項事證過後，判護理師應賠償正宮10萬元。

正宮不服判決結果，上訴至高等法院，並主張護理師應賠償她80萬元。高等地方法院審酌，正宮碩士畢業，有高學歷，與丈夫結婚後育有4名子女，且專心持家，未外出工作，可見家庭的完整與婚姻幸福美滿對她來說意義重大，是她用心守護的價值。

法院指出，因為丈夫與護理師的不正當往來關係，正宮曾到醫院精神科就診，也離了婚，人生價值受到破壞與衝擊，且護理師還保留著與醫師大膽露骨的通訊對話紀錄及心情日記，對正宮的配偶權毫無尊重，也讓正宮倍覺難堪，改判護理師應賠償正宮80萬元，全案確定。