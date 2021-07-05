　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

已婚護理師勾醫師人夫…「2度摩鐵交纏」留存露骨對話！正宮崩潰

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲已婚護理師與醫師人夫2度上摩鐵，下場要賠正宮80萬元。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台北報導

宜蘭一名醫師人夫偷吃已婚護理師，2人還到摩鐵2度激戰，姦情曝光後，正宮怒告護理師，護理師的丈夫也向醫師提告。雖然醫師辯稱，自己對護理師有「救父之恩」，且是護理師主動追求，但仍要賠償護理師丈夫80萬元，日前正宮提告護理師的判決也出爐！

正宮主張，護理師明知丈夫是有配偶的人，竟仍與丈夫於2017年6月6日及同年8月底某日晚間6、7時許，到宜蘭一間摩鐵發生性行為，不僅侵害她的配偶權，也嚴重破壞家庭生活的圓滿，決定向護理師求償100萬元。正宮也於2021年4月29日與醫師離婚。

對此，已婚護理師認為，雖然她確實損害到正宮的配偶權，但正宮求償金額過高。宜蘭地方法院勘驗各項事證過後，判護理師應賠償正宮10萬元。

正宮不服判決結果，上訴至高等法院，並主張護理師應賠償她80萬元。高等地方法院審酌，正宮碩士畢業，有高學歷，與丈夫結婚後育有4名子女，且專心持家，未外出工作，可見家庭的完整與婚姻幸福美滿對她來說意義重大，是她用心守護的價值。

法院指出，因為丈夫與護理師的不正當往來關係，正宮曾到醫院精神科就診，也離了婚，人生價值受到破壞與衝擊，且護理師還保留著與醫師大膽露骨的通訊對話紀錄及心情日記，對正宮的配偶權毫無尊重，也讓正宮倍覺難堪，改判護理師應賠償正宮80萬元，全案確定。

ET快訊
高雄女陳屍85大樓套房2天　快篩結果出爐
快訊／Delta再襲？屏東防疫記者會連停4天今又開　在地人剉
快訊／規劃712解封！蘇貞昌下令指揮中心籌備
大陸現況驚呆！　上海同事見「台灣還在管制」狂搖頭：請加油
電競女神戲水太辣！　影片曝「水面神反射」網暴動
揭林昶佐4大錯誤「根本送頭」　網笑：蓋綠色章94愛台灣
對食物包裝狂噴酒精！醫看傻　11字反問網友「重點在這」
美女議員揭環南要求休市7改3　攤商嗆「灌爆她臉書」對話曝
年薪破200萬每天零用錢不到300元　人夫嘆清大畢業變ATM

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／苗栗8歲童遭父鐵鍊綁飛輪　打電話求救！母桃園飛奔救兒

台北地院要員工「進廁所隔間刷牙」惹反彈　發言人：防疫需謹慎

快篩結果出爐！高雄女廚工陳屍浴室門口　聯繫親屬僅獨留一女

喬友罹難家屬婉拒他捻香　防疫館老闆贊成拆大樓：不要讓它再害死人

陳屍85大樓2天！高雄婦「未婚產女」身世曝　檢採PCR釐清死因

快訊／台74線砂石車翻覆　大量泥沙傾倒路面車輛回堵

老奶奶忘身分證字號　無法實聯制傻愣捷運站外...警用一招幫忙！

通緝犯躲「Delta病毒」藏匿山上果園工寮　被疫調人員揪出

已婚護理師勾醫師人夫…「2度摩鐵交纏」留存露骨對話！正宮崩潰

男大生不滿被當...誣告教授和3同學強押從後面來　賠30萬換緩刑

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

王嘉爾剩一根柱子也要《KICK BACK》　「你唔好kick啦」比Lucas還愛跳XD

守前線抗疫！每周「忍痛篩檢捅鼻」　護理師吐心聲：拜託疫情快結束...

鼠薯苦練林志穎舞曲神似「閃電五連鞭」　本尊看完：有進步空間XD

「烟花」颱風恐生成！曝模擬路徑　低壓移入變天、午後雷雨擴大

快訊／苗栗8歲童遭父鐵鍊綁飛輪　打電話求救！母桃園飛奔救兒

台北地院要員工「進廁所隔間刷牙」惹反彈　發言人：防疫需謹慎

快篩結果出爐！高雄女廚工陳屍浴室門口　聯繫親屬僅獨留一女

喬友罹難家屬婉拒他捻香　防疫館老闆贊成拆大樓：不要讓它再害死人

陳屍85大樓2天！高雄婦「未婚產女」身世曝　檢採PCR釐清死因

快訊／台74線砂石車翻覆　大量泥沙傾倒路面車輛回堵

老奶奶忘身分證字號　無法實聯制傻愣捷運站外...警用一招幫忙！

通緝犯躲「Delta病毒」藏匿山上果園工寮　被疫調人員揪出

已婚護理師勾醫師人夫…「2度摩鐵交纏」留存露骨對話！正宮崩潰

男大生不滿被當...誣告教授和3同學強押從後面來　賠30萬換緩刑

曼哈頓「房市紫爆」！平均銷售房價強彈12％　逾5300萬創紀錄新高

獨／民眾搭亞果遊艇出海爽玩還沒戴口罩　業者：探勘行程有申請

工研院線上迎48週年院慶！經濟部長王美花、董座李世光讚科技護國

LIVE／唐鳳「疫苗預約平台」將上線　陳時中最新說明

歐陽娜娜撞衫「人間芭比」Lisa！緊身裙掀驚人差距　網：輸慘了

美國公民入籍儀式！　黃暐瀚：看見「美中台」關係縮影

快訊／苗栗8歲童遭父鐵鍊綁飛輪　打電話求救！母桃園飛奔救兒

《全明星》小春捐物資巧遇「含羞草」草爺　預約球場對決

台北地院要員工「進廁所隔間刷牙」惹反彈　發言人：防疫需謹慎

快篩結果出爐！高雄女廚工陳屍浴室門口　聯繫親屬僅獨留一女

社會熱門新聞

即／台中女墜樓「頭身分離慘死」！

洗屍水排溪中引恐慌　竹縣殯葬業再爆丟包確診者遺體

台中烏日溪尾大橋驚見「懸掛男屍」！

快訊／萬華地下室驚見「積水泡男屍」　警方緊急封鎖現場

34歲女律師打疫苗亡　父告台大醫院

勸住戶不要群聚聊天　總幹事遭「連甩10巴掌」腦震盪

蘆竹大古山深夜好熱鬧　23男女賞夜景挨罰

新北男失蹤9天　家屬一句話尋獲遺體

流浪犬發動攻擊！珍貴「藍寶堅尼雞」再遭屠殺

保母外出買菜　女嬰獨睡「突失去呼吸心跳」

即／高雄女嘴角滲血陳屍日租套房　清潔工急報案

失蹤9天！新北男疑內急失足　陳屍地下室水坑

替16歲嫩妹出頭警局前嗆聲　屁孩自摔遭逮

拐走人妻威脅公布「光碟」　小王慘遭綠帽夫虐殺

更多熱門

相關新聞

大溪漁港擠爆「列確診足跡」！外地宜蘭人怒了

大溪漁港擠爆「列確診足跡」！外地宜蘭人怒了

三級警戒尚未解封，但居家許久的民眾早已按捺不住，海鮮聖地之一的宜蘭頭城鎮大溪漁港連續2日湧入人潮，而昨（4日）宜蘭縣府公布確診者足跡資料，有2名新北個案曾到訪大溪漁港，還逗留約1小時；對此，一名宜蘭網友在臉書社團抱怨，痛批「外縣市的宜蘭人都不敢回家，你們這些人好意思？」

宜蘭近千打火兄弟　每人僅1套消防衣褲

宜蘭近千打火兄弟　每人僅1套消防衣褲

被指控殘劑「名單是黑箱」！基層醫護掉淚

被指控殘劑「名單是黑箱」！基層醫護掉淚

宜蘭男大生失蹤　警消連4天動員找人任務曝光

宜蘭男大生失蹤　警消連4天動員找人任務曝光

宜蘭「人潮爆發」蔥油餅至少12人排隊

宜蘭「人潮爆發」蔥油餅至少12人排隊

關鍵字：

宜蘭醫師護理師外遇

讀者迴響

熱門新聞

左左右右要升國二了！近況照曝光

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

孫協志陪遛狗「夏宇童摸肚」飄孕味！

目睹愛妻被砂石車輾斃！他崩潰成魔遭毆

網因一張照吵翻：先檢討各地好市多啦

被問「技巧最棒女優」！　清水健點名她神技

《性／生活》男星尺寸太驚人

即／台中女墜樓「頭身分離慘死」！

林可彤曝生產影片！淒厲吼「好痛」3歲兒子呆看全程

王子分手驚爆「花心私藏新歡」！

「阿北即使初四！台北也不會有事」　醫曝因4字

新光三越A11員工確診　5日休館

台北足跡一次看！網酸爆...柯P深夜解答

雨彈來了！北部4縣市大雨特報

粉絲心疼蔡哥被嗆！《木曜》無奈回應

更多

最夯影音

更多
有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手
臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面