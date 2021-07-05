柯文哲怒轟「國家特權疫苗」　簡舒培：暗指黃珊珊接受關說？

▲台北市議員簡舒培。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

台北市長柯文哲近日認為，第七類疫苗接種順序是「特權疫苗」。對此，民進黨市議員簡舒培5日表示，她覺得柯文哲是故意的，如果要講關說、請託特權疫苗，怎能跳過副市長黃珊珊？難道是在暗指黃珊珊接受關說？

柯文哲在4日下午的記者會上表示，他比較傾向不贊成第七類打疫苗，乾脆從年齡往下打。他說，到底誰是對國家維持有重要，公車司機重要，但難道捷運站務人員不重要，這是國家特權疫苗。

柯文哲強調，市場就算了，還要區分誰是對國家安全社會運作重要，他並不贊成，造成每天的困擾，每天都被關說。他說，不能說關說，應該是請託，捷運站務人員就算了，不能修理跟開捷運的都算進去，若依照年齡排是最簡單的邏輯。

對此，簡舒培以柯文哲的名言表示，「心中有特權看什麼都是特權」。她認為，柯文哲會不會是故意的，因為記者會坐在旁邊的副市長黃珊珊，在開放1-3類施打時，就被好心肝診所感謝協助，而且好心肝也真的順利取得115瓶特權疫苗，如果要說關說、請託特權疫苗，怎麼能夠跳過黃珊珊呢？

簡舒培說，柯文哲今天談特權疫苗，難道是指桑罵槐，表面上罵第七類，但暗指黃珊珊接受關說、請託？