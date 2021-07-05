　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲怒轟「國家特權疫苗」　簡舒培：暗指黃珊珊接受關說？

▲▼0409台北市議會,台北市議員簡舒培。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員簡舒培。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

台北市長柯文哲近日認為，第七類疫苗接種順序是「特權疫苗」。對此，民進黨市議員簡舒培5日表示，她覺得柯文哲是故意的，如果要講關說、請託特權疫苗，怎能跳過副市長黃珊珊？難道是在暗指黃珊珊接受關說？

柯文哲在4日下午的記者會上表示，他比較傾向不贊成第七類打疫苗，乾脆從年齡往下打。他說，到底誰是對國家維持有重要，公車司機重要，但難道捷運站務人員不重要，這是國家特權疫苗。

柯文哲強調，市場就算了，還要區分誰是對國家安全社會運作重要，他並不贊成，造成每天的困擾，每天都被關說。他說，不能說關說，應該是請託，捷運站務人員就算了，不能修理跟開捷運的都算進去，若依照年齡排是最簡單的邏輯。

對此，簡舒培以柯文哲的名言表示，「心中有特權看什麼都是特權」。她認為，柯文哲會不會是故意的，因為記者會坐在旁邊的副市長黃珊珊，在開放1-3類施打時，就被好心肝診所感謝協助，而且好心肝也真的順利取得115瓶特權疫苗，如果要說關說、請託特權疫苗，怎麼能夠跳過黃珊珊呢？

簡舒培說，柯文哲今天談特權疫苗，難道是指桑罵槐，表面上罵第七類，但暗指黃珊珊接受關說、請託？

ET快訊
她口罩戴太久...耳後蜂窩性組織炎！　醫師5點建議可避免
日月潭喜見九蛙「以潭為鏡」！只差31公分滿水滅頂
快訊／台中女墜樓！　「頭身分離」躺人行道慘死
iPhone連上這組「惡意WiFi」直接死機！　小心閃避這符
台北確診足跡一次看！PTT傻眼酸爆「果然精準疫調」
烟花最快下午成颱！今晚起直逼台灣　「各地風雨時程」出爐
1張寧夏夜市擠爆照「引發南北論戰」　網酸：顏色問題？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

南機場社區傳逾10例確診　里長和健康中心3度吵架「盼原地篩檢」

公開防疫進度挽回形象！林昶佐「深夜call北榮」支援南機場篩檢

快訊／機動篩檢隊進駐樹林　侯友宜：已篩一百多人全為陰性

快訊／環南爆要求休市7改3　黃珊珊「中央同意」：怎麼可能我決定

柯文哲怒轟「國家特權疫苗」　簡舒培：暗指黃珊珊接受關說？

要打去電競室打！閃電狼職業戰隊娛樂交流賽登場決戰「指競之巔」

快訊／侯友宜：環南確診攤商曾在樹林擺攤　博愛市場今擴大篩檢

苗栗已示範PCR！林穎孟曝北農時間軸　轟柯文哲只會吹噓清零計畫

快訊／虎林再增1人確診！2天累計抓出2例 4138份PCR出爐

新北2市場染疫！168處市場、夜市攤商2萬人　今起開打疫苗

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

王嘉爾剩一根柱子也要《KICK BACK》　「你唔好kick啦」比Lucas還愛跳XD

守前線抗疫！每周「忍痛篩檢捅鼻」　護理師吐心聲：拜託疫情快結束...

「烟花」颱風恐生成！曝模擬路徑　低壓移入變天、午後雷雨擴大

鼠薯苦練林志穎舞曲神似「閃電五連鞭」　本尊看完：有進步空間XD

南機場社區傳逾10例確診　里長和健康中心3度吵架「盼原地篩檢」

公開防疫進度挽回形象！林昶佐「深夜call北榮」支援南機場篩檢

快訊／機動篩檢隊進駐樹林　侯友宜：已篩一百多人全為陰性

快訊／環南爆要求休市7改3　黃珊珊「中央同意」：怎麼可能我決定

柯文哲怒轟「國家特權疫苗」　簡舒培：暗指黃珊珊接受關說？

要打去電競室打！閃電狼職業戰隊娛樂交流賽登場決戰「指競之巔」

快訊／侯友宜：環南確診攤商曾在樹林擺攤　博愛市場今擴大篩檢

苗栗已示範PCR！林穎孟曝北農時間軸　轟柯文哲只會吹噓清零計畫

快訊／虎林再增1人確診！2天累計抓出2例 4138份PCR出爐

新北2市場染疫！168處市場、夜市攤商2萬人　今起開打疫苗

包・開箱／女星搶背的性感「YSL腋下包」　新增唯美白色搶先曝光！

男大生不滿被當...誣告教授和3同學強押從後面來　賠30萬換緩刑

累了還硬撐！　賓士貓坐著度估「自帶3級搖晃」堅持不躺平

柯爾入選明星賽表現差　查普曼救援砸鍋終結者不保

豐興廢鋼每噸調漲300元　鋼筋每噸調漲200元下半年行情續強

租屋處裝窗型冷氣！「一直開著vs開關」哪樣耗電　專家實測解答

和勤受惠美系電動車增加出貨　上半年營收年增逾3成創同期新高

逢甲日藥本舖房東求賣2.8億　驚！入手價僅5300萬

盡早防控勝過事後紓困！　強化基層防疫效能為首要之務（金傳春、陳世英、顏慕庸、詹大千、趙黛瑜）

亞洲廚神慶生會忍住不哭　這個生日願望卻超催淚

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

政治熱門新聞

館長罵柯P挺中天：這個人可憐沒人緣

712微解封？　各縣市長不樂觀

快訊／板橋、樹林2市場爆攤商確診　「擺攤日期、時間」曝光！

獨／唐鳳「疫苗接種預約平台」出爐　首波試行50 ~ 64歲預告登記

南機場某國宅爆逾10人確診　公告曝光

林昶佐被受難家屬痛批「消費228」

中正區1天內暴增7例！柯文哲下站前往南機場

快訊／柯文哲被說「台北不疫調」：國家為何放任假消息流竄

快訊/虎林再增1人確診！2天累計抓出2例 4138份PCR出爐

蔡壁如打臉柯文哲：台北除非封城　否則不可能清零

柯文哲：有做疫調　別為攻擊製造謠言

醫批好意思說精準疫調　釣出柯親回應

環南Line對話曝光　許淑華爆自治會長曾向黃珊珊爭取休市7天改3天

邱義仁：台獨不是台灣人可以決定

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

左左右右要升國二了！近況照曝光

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

孫協志陪遛狗「夏宇童摸肚」飄孕味！

網因一張照吵翻：先檢討各地好市多啦

目睹愛妻被砂石車輾斃！他崩潰成魔遭毆

被問「技巧最棒女優」！　清水健點名她神技

《性／生活》男星尺寸太驚人

新光三越A11員工確診　5日休館

林可彤曝生產影片！淒厲吼「好痛」3歲兒子呆看全程

王子分手驚爆「花心私藏新歡」！

「阿北即使初四！台北也不會有事」　醫曝因4字

雨彈來了！北部4縣市大雨特報

37歲男星「手抖臉麻」浴室暈眩跌倒

如花「消瘦近況曝光」夜唱討掌聲

神秘網紅靠長輩爆紅！1原因下場超悽慘

更多

最夯影音

更多
有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手
臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面