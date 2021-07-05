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大學放「正妹學生」當學校宣傳照...官網癱瘓　網：比招生簡章有用

▲山西太原理工大學。（圖／翻攝自微博）

▲山西太原理工大學的官網癱瘓。（圖／翻攝自山西太原理工大學現代科技學院官網）

實習記者周依儒／綜合報導

大陸山西理工大學的現代科技學院日前使用校內一名女學生照片，作為官網的背景照片，女學生甜美清秀的模樣在網路上引發熱議，還一度讓學校官網癱瘓，讓不少人直呼「比招生簡章好使」。

▲山西太原理工大學。（圖／翻攝自微博）

▲女學生清純甜美的模樣引發熱議。（圖／翻攝自微博）

根據陸媒報導，太原理工大學在官網放上該名女同學的畢業照片作為背景圖片，由於女學生長相清純甜美，讓該校官網瀏覽次數暴增，官網更一度癱瘓，且照片也被轉發到各大平台引發熱議。太原理工大學宣傳部表示，近日學校官網的瀏覽量的確上升不少，能取得這樣的效果他們也很意外，因為以前也用過學生的畢業照片當作官網背景，但並沒有引起什麼反響，他們也會考慮藉此機會做宣傳招生工作。

而引發暴動的照片女主角趙同學是今年度土木工程系的畢業生，她也向當地媒體透露，學校徵求過她的同意後才把照片放上官網，「雖然很開心但是也有點緊張，畢竟大家都能看的到。」而她目前則正準備考研究所。對此，不少中國網友也直呼，「小姊姊真的好看」、「校方太聰明」、「免費招生宣傳」、「有一個美女學生比招生簡章還有用」。

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