中芯國際技術研發副總裁突離職　放棄「近千萬年薪＋4000萬股票」

▲中芯國際技術研發副總裁吳金剛因個人因素突然辭職。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸晶片製造龍頭中芯國際昨（４）日突發出公告指出，在公司工作20年的核心技術人員、技術研發副總裁吳金剛辭職。據了解，吳金剛5月時入列公司激勵計劃名單，獲16萬股的限制性股票，對應中芯國際58.13元／股的股價，這部分股票市值近930萬元人民幣（約4000萬元新台幣），此外，吳金剛2020年薪資也達到214.1萬元人民幣（約920萬元新台幣），閃離動機令外界好奇。

▲中芯國際為大陸半導體產業龍頭。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，中芯國際公告，公司核心技術人員吳金剛近日因個人原因申請辭去相關職務並辦理完成離職手續。離職後，吳金剛不再擔任公司任何職務。目前公司的技術研發工作均正常進行，吳金剛的離職未對公司整體研發實力產生重大不利影響。

公告顯示，吳金剛於2001年加入中芯國際，歷任助理總監、總監、資深總監，2014年至今擔任技術研發副總裁，任職期間負責參與公司FinFET（鰭式電晶體）技術研發及管理工作。

中芯國際表示，吳金剛在公司任職期間參與了公司的研發工作，期間參與申請的專利均非單一發明人的專利且均為職務發明創造。前述專利所有權均屬於公司，不存在涉及專利的糾紛或潛在糾紛，其離職不影響公司專利權的完整性。

據了解，中芯國際近期才公告新一波股權激勵計劃，首期授予佔比90%，自首次授予之日起五年內分期歸屬。這波首期授予名單中，中芯國際兩位核心技術人員之一的吳金剛獲得16萬股的限制性股票，佔授予限制性股票總數的0.21%。

▲中芯國際聯合CEO梁孟松。（圖/中芯國際）

不過，吳金剛離職後，代表著這份激勵計劃中的16萬股將被自動放棄。此外，中芯國際為留住人才，包括副董事長兼執行董事蔣尚義及聯合首席執行官兼執董梁孟松均被授予40萬股限制性股票，市值約2400萬元人民幣（約1.03億元新台幣）。