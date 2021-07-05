　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中芯國際技術研發副總裁突離職　放棄「近千萬年薪＋4000萬股票」

▲▼中芯國際。（圖／CFP）

▲中芯國際技術研發副總裁吳金剛因個人因素突然辭職。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸晶片製造龍頭中芯國際昨（４）日突發出公告指出，在公司工作20年的核心技術人員、技術研發副總裁吳金剛辭職。據了解，吳金剛5月時入列公司激勵計劃名單，獲16萬股的限制性股票，對應中芯國際58.13元／股的股價，這部分股票市值近930萬元人民幣（約4000萬元新台幣），此外，吳金剛2020年薪資也達到214.1萬元人民幣（約920萬元新台幣），閃離動機令外界好奇。

▲▼中芯國際。（圖／CFP）

▲中芯國際為大陸半導體產業龍頭。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，中芯國際公告，公司核心技術人員吳金剛近日因個人原因申請辭去相關職務並辦理完成離職手續。離職後，吳金剛不再擔任公司任何職務。目前公司的技術研發工作均正常進行，吳金剛的離職未對公司整體研發實力產生重大不利影響。

公告顯示，吳金剛於2001年加入中芯國際，歷任助理總監、總監、資深總監，2014年至今擔任技術研發副總裁，任職期間負責參與公司FinFET（鰭式電晶體）技術研發及管理工作。

中芯國際表示，吳金剛在公司任職期間參與了公司的研發工作，期間參與申請的專利均非單一發明人的專利且均為職務發明創造。前述專利所有權均屬於公司，不存在涉及專利的糾紛或潛在糾紛，其離職不影響公司專利權的完整性。

據了解，中芯國際近期才公告新一波股權激勵計劃，首期授予佔比90%，自首次授予之日起五年內分期歸屬。這波首期授予名單中，中芯國際兩位核心技術人員之一的吳金剛獲得16萬股的限制性股票，佔授予限制性股票總數的0.21%。

▲中芯國際聯合CEO梁孟松。（圖/中芯國際）

▲中芯國際聯合CEO梁孟松。（圖/中芯國際）

不過，吳金剛離職後，代表著這份激勵計劃中的16萬股將被自動放棄。此外，中芯國際為留住人才，包括副董事長兼執行董事蔣尚義及聯合首席執行官兼執董梁孟松均被授予40萬股限制性股票，市值約2400萬元人民幣（約1.03億元新台幣）。

ET快訊
她口罩戴太久...耳後蜂窩性組織炎！　醫師5點建議可避免
日月潭喜見九蛙「以潭為鏡」！只差31公分滿水滅頂
快訊／台中女墜樓！　「頭身分離」躺人行道慘死
iPhone連上這組「惡意WiFi」直接死機！　小心閃避這符
台北確診足跡一次看！PTT傻眼酸爆「果然精準疫調」
烟花最快下午成颱！今晚起直逼台灣　「各地風雨時程」出爐
1張寧夏夜市擠爆照「引發南北論戰」　網酸：顏色問題？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「太陽同步衛星」發射成功　搭建全球首個「晨昏」氣象網路

不止滴滴！　大陸網信辦對運滿滿、貨車幫、BOSS直聘實施審查

港媒：國安法後「10萬港人遠走他方」　英國社區半年增百戶港家庭

港媒：高層不滿滴滴赴美上市　懲罰力度將遠超阿里

大學放「正妹學生」當學校宣傳照...官網癱瘓　網：比招生簡章有用

吃了一塊隔夜西瓜！他「小腸70cm壞死」全切　保存4大關鍵曝

中芯國際技術研發副總裁突離職　放棄「近千萬年薪＋4000萬股票」

陸防疫專家：中國有71款疫苗在研發　9款已經可以用了

小米超狂員工福利！「平均每人領超170萬」　24歲菜鳥也有份

上海「台灣輸入」確診＋2　7月2日抵滬「隔離出現症狀」

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

王嘉爾剩一根柱子也要《KICK BACK》　「你唔好kick啦」比Lucas還愛跳XD

守前線抗疫！每周「忍痛篩檢捅鼻」　護理師吐心聲：拜託疫情快結束...

「烟花」颱風恐生成！曝模擬路徑　低壓移入變天、午後雷雨擴大

鼠薯苦練林志穎舞曲神似「閃電五連鞭」　本尊看完：有進步空間XD

「太陽同步衛星」發射成功　搭建全球首個「晨昏」氣象網路

不止滴滴！　大陸網信辦對運滿滿、貨車幫、BOSS直聘實施審查

港媒：國安法後「10萬港人遠走他方」　英國社區半年增百戶港家庭

港媒：高層不滿滴滴赴美上市　懲罰力度將遠超阿里

大學放「正妹學生」當學校宣傳照...官網癱瘓　網：比招生簡章有用

吃了一塊隔夜西瓜！他「小腸70cm壞死」全切　保存4大關鍵曝

中芯國際技術研發副總裁突離職　放棄「近千萬年薪＋4000萬股票」

陸防疫專家：中國有71款疫苗在研發　9款已經可以用了

小米超狂員工福利！「平均每人領超170萬」　24歲菜鳥也有份

上海「台灣輸入」確診＋2　7月2日抵滬「隔離出現症狀」

包・開箱／女星搶背的性感「YSL腋下包」　新增唯美白色搶先曝光！

男大生不滿被當...誣告教授和3同學強押從後面來　賠30萬換緩刑

累了還硬撐！　賓士貓坐著度估「自帶3級搖晃」堅持不躺平

柯爾入選明星賽表現差　查普曼救援砸鍋終結者不保

豐興廢鋼每噸調漲300元　鋼筋每噸調漲200元下半年行情續強

租屋處裝窗型冷氣！「一直開著vs開關」哪樣耗電　專家實測解答

和勤受惠美系電動車增加出貨　上半年營收年增逾3成創同期新高

逢甲日藥本舖房東求賣2.8億　驚！入手價僅5300萬

盡早防控勝過事後紓困！　強化基層防疫效能為首要之務（金傳春、陳世英、顏慕庸、詹大千、趙黛瑜）

亞洲廚神慶生會忍住不哭　這個生日願望卻超催淚

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

大陸熱門新聞

醫院副院長吞太多春藥上陣！女陪侍當場心臟驟停

父女愛吃蛇田雞　寄生蟲入侵腦

無印良品湯匙有洞？　正確用途網熱議

睡衣女4樓墜下！重摔樓先拉裙遮內褲

鑽樹洞被卡　男臉上笑容逐漸母湯

小米超狂員工福利！平均每人領超1170萬

違法蒐集使用者個資！陸「滴滴出行」遭下架

大學放「正妹學生」當學校宣傳照　官網癱瘓！

上海「台灣輸入」確診＋2 7月2日抵滬「隔離出現症狀」

吃了一塊隔夜西瓜！他小腸70cm壞死全切

瑞麗連夜緊急宣布封城　雲南爆本土疫情3例確診

中芯國際技術研發副總裁突離職 放棄「近千萬年薪＋4000萬股票」

中共百年黨慶「22歲正妹」超強背景曝光　網友全驚呆

龔俊、任嘉倫果斷「切割維他奶」！終止一切合作

更多熱門

相關新聞

傳中資將收購英最大晶片製造商　議員憂國安危機

傳中資將收購英最大晶片製造商　議員憂國安危機

晶片供應鍊成為中美雙方科技戰的焦點，有匿名消息指出，中國安世半導體準備在下星期以6300萬英鎊（約台幣25億元）的價格，收購英國最大晶片製造商Newport Wafer Fab，這也讓英國議員擔心，若是英國晶片廠遭中國收購，可能會引發重大的經濟和國安危機。

外媒報導 半導體短缺將至2023？

外媒報導 半導體短缺將至2023？

與台積電差距？中芯CEO趙海軍這樣說

與台積電差距？中芯CEO趙海軍這樣說

晶片短缺何時好轉？英特爾CEO估：下半年將觸底反彈

晶片短缺何時好轉？英特爾CEO估：下半年將觸底反彈

英媒指台灣晶片廠「監禁移工」禁止刷牙

英媒指台灣晶片廠「監禁移工」禁止刷牙

關鍵字：

中芯晶片晶圓

讀者迴響

熱門新聞

左左右右要升國二了！近況照曝光

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

孫協志陪遛狗「夏宇童摸肚」飄孕味！

網因一張照吵翻：先檢討各地好市多啦

目睹愛妻被砂石車輾斃！他崩潰成魔遭毆

被問「技巧最棒女優」！　清水健點名她神技

《性／生活》男星尺寸太驚人

新光三越A11員工確診　5日休館

林可彤曝生產影片！淒厲吼「好痛」3歲兒子呆看全程

王子分手驚爆「花心私藏新歡」！

「阿北即使初四！台北也不會有事」　醫曝因4字

雨彈來了！北部4縣市大雨特報

37歲男星「手抖臉麻」浴室暈眩跌倒

如花「消瘦近況曝光」夜唱討掌聲

神秘網紅靠長輩爆紅！1原因下場超悽慘

更多

最夯影音

更多
有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手
臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面