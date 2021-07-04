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中國疫苗外交難獲東南亞信任　「捐贈有目的性」越南接受意願最低

▲▼中國疫苗,中國製疫苗,科興疫苗,國藥集團,中國國藥。（圖／路透）

▲中國憑藉疫苗龐大數量與交付時間快速等優勢，在全球多個地區展開疫苗外交。（圖／路透）

記者張寧倢／外電報導

中國在疫情期間以提供疫苗向東南亞國家展開外交策略，而《美國之音》2日報導稱，疫苗數量的優勢並沒有轉化成中國的軟實力，中國仍難以獲得東南亞國家的信任，且隨著歐美疫情趨緩，未來更有餘力支援東南亞與其他地區抗疫，中國的優勢將會很快縮小。

儘管疫苗數據遭質疑，但有接種總比沒接種更好
根據《美國之音》報導，中國疫苗的有效性雖然遭受質疑，但中國仍透過疫苗外交贏得了包含印尼、柬埔寨與寮國政府的好感。新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院的區域戰略與政治研究員札尼（Khairulanwar Zaini）表示，有報導指出東南亞地區對中國疫苗猶豫不決，除了臨床實驗數據缺乏完整性外，印尼存在反華種族主義、越南擔心依賴中國會產生更大的地緣政治隱憂，還有多國穆斯林擔心疫苗成分不符合「清真」規範。

札尼說，但這些擔憂不會影響一些國家政府對中國的「感激之情」，因為中國有能力持續提供疫苗，即使可能不那麼有效，未來可以再補打加強劑，「有接種總比沒有強。」《日經亞洲》上月報導，印尼衛生部官員表示，印尼依賴中國疫苗，只有中國能快速滿足所需數量，印尼16萬名醫護人員中有9成接種了中國科興疫苗，印尼除了是向中國採購最多劑疫苗的東南亞國家，國內藥廠也將與中國聯手生產疫苗。

「不靠中國，還能靠誰？」
另外，柬埔寨與寮國則是全球接受中國疫苗無償捐贈數量最多的國家，這兩國也主要依賴中國疫苗推動接種計劃。柬埔寨目標接種對象已有38.3% 至少注射一劑，接種率領先多數東盟成員國，總理洪森（Hun Sen）更曾在會議中表示，「柬埔寨不依靠中國，還能靠誰？」然而，札尼認為，疫苗外交雖然讓中國在東南亞國家中贏得一些好感，但尚未贏得戰略信任。

華盛頓智庫、戰略和國際研究中心（CSIS）亞洲海事透明倡議項目主任波林（Gregory Poling）認為，印尼和柬埔寨成為中國疫苗的最大進口國和捐贈國並非偶然，顯然是因為中國將疫苗外交的重點放在最能從中受益的地方。柬埔寨是中國的從屬國，希望藉此保持這種狀態。印尼是該地區最大國家，中國也知道，與菲律賓、越南、新加坡、甚至馬來西亞比，在印尼會比較容易一些。

東南亞國家努力讓疫苗來源多元化，不依賴中國
儘管印尼從中國訂購1.25億劑疫苗，但這僅占疫苗來源的3分之1，如同對菲律賓、馬來西亞、泰國與汶萊來說，中國也是重要但非主要的疫苗來源。新加坡在主流疫苗接種計劃中只使用輝瑞與莫德納疫苗，不過近期對科興疫苗的興趣有所增加，允許私人醫療業者引進科興疫苗。而東南亞國家中，最不願意選擇中國疫苗的越南，直到6月4日才批准中國國藥集團的EUA，在先前所有採購中都避開了中國疫苗。

中國難以獲得東南亞國家的戰略信任
札尼認為，東南亞國家因為中國在南海的強勢作為而無法信任中國，中國在疫苗外交上的敘事手法與戰狼外交也讓他們有所警覺，「這些國家不想把所有賭注都押在中國疫苗上，疫苗不是唯一要考慮的事項，東南亞國家雖然目前沒有領略到『戰狼外交』，但是他們清楚地看到北京是如何懲罰不與中國保持一致的國家的。中國今天可以提供疫苗，明天可能就會對你施加懲罰。」

中國的捐贈令人感覺到有其目的性
波林表示，雖然目前還不清楚中國疫苗外交是否在東南起到作用，但有一點很清楚，中國去年向東南亞捐贈防護衣、口罩與其他醫療物資卻造成反效果，東南亞國家對中國很反感，特別是菲律賓，「中國的捐贈總是會與媒體的照片聯繫在一起，令人覺得他們的捐贈是有目的的，總是與交易聯繫在一起。」

波林分析，東南亞國家認為不管有多麼需要中國的援助，中國的援助不是無條件的，總是有一種沒有明說的條件，可能是要求在香港、新疆或是南海問題上保持沉默，「當然，大家都很開心可以拿到免費的口罩，但是，他們不會忘記中國所做的其他事情。他們在報紙上看到最多的是中國民族主義的轟炸、戰狼外交，這令他們害怕。」

民調6成受訪者選擇美國結盟
新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院公佈2021年東南亞狀況調查，其中44%的受訪者認為中國是東盟對話夥伴，為東南亞應對疫情提供了最大幫助，然而，當被問及如果東盟必須要在中、美之間選擇一國結盟時，61.5%的人選擇了美國。另外，65.9%的受訪者認為，若中國希望改善與東南亞的關係，「應先根據國際法和平解決領土、海域爭端」，68.9%的受訪者表態稱，中國「應尊重我國主權，而不是對我們國家的外交選擇進行約束」。

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