吃了一塊隔夜西瓜！他「小腸70cm壞死」全切　保存4大關鍵曝

▲吃隔夜西瓜差點丟命。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

又到了愉快吃西瓜的季節！湖南一張姓男子日前散步後回到家，順手把前一天放進冰箱裡的一塊冰西瓜拿出來吃了。不料2個小時後，他突然肚子疼了起來，起初，以為忍一忍就過去了，誰知越疼越厲害，硬扛到第二天早上，實在疼得不行也沒有好轉，才被家人緊急送醫。

當地醫院初步診斷，張男為急性腸梗阻，進行了抗感染、補液、胃腸減壓等對症治療。可是，治療2天後，病情並無好轉。隨即，張男被轉診到長沙市中心醫院。

經過醫生仔細檢查，張男已有近70公分長的小腸發生了充血、水腫、壞死、積氣積液，被診斷為「急性出血壞死性小腸炎」，只能手術切除。所幸手術及時，張男術後恢復良好，不久便出院了。

無獨有偶，漢陽的劉姓女子也是吃了隔夜西瓜，差點丟命。醫生診斷，細菌從腸道進入了血液，引發了膿毒血症、感染性休克，隨時會有生命危險。好在經過一系列治療，她最後也脫離了危險。

對於吃不完的西瓜，放冰箱內儲存一定要注意4點，最好不要超過12小時，最長不要超過24小時；儲存時蓋上保鮮膜，不要和生肉、未經煮熟的海產品放一起，防止交叉感染；不要切成小塊放冰箱內，這樣細菌接觸面積更大；從冰箱裡取出的西瓜時，可以先將表面1公分的果肉去除再吃。