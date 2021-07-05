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德州沃斯堡洗車店凌晨驚傳槍響　8人中彈

▲▼美國德州沃斯堡（Fort Worth）槍擊案，8人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲槍擊案件發生在凌晨，所幸無人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社德州沃斯堡4日綜合外電報導

警方表示，美國德州沃斯堡（Fort Worth）一家洗車店附近今天凌晨傳槍響，有8人受傷，作案槍枝疑似有好幾把。

美聯社報導，警方發表聲明說，8名傷者已送醫院救治，目前情況穩定。警方說，並未逮捕任何嫌犯。

警方表示，當地一名員警凌晨1時30分許耳聞槍響，警察抵達案發現場，發現遭槍擊受傷的8人。

沃斯堡警察局長諾克（Neil Noakes）說，警察趕抵現場時對傷患施予救護。

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