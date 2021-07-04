邁阿密坍塌大樓將遇颱風「恐2度崩垮」　搜救行動急喊卡：先拆樓！

▲邁阿密一座大樓在6月24日坍塌，但由於搜救行動仍在進行，因此政府還未拆除大樓的其他部分。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國邁阿密市郊上月24號發生的大樓坍塌事故，目前已證實有24人死亡、121人下落不明。由於颶風「艾莎」（Elsa）即將登陸佛州，當局擔心殘垣經不起颱風的摧殘，導致進一步崩塌，因此政府決定暫停搜救行動，以便工人可以在颱風來臨前，加快速度拆除大樓剩餘的部分。

據路透社與CNBC報導，由於颶風「艾莎」（Elsa）即將在未來幾天侵襲佛州，當局擔心建築的殘垣經不起颱風的摧殘，重心不穩導致進一步崩塌，因此政府決定先將大樓拆除。

▲邁阿密大樓坍塌造成至少24人死亡，不少民眾在現場附近為死者哀悼。（圖／路透）

不過，由於拆除大樓的工程十分「危險、粗暴」，需要在混凝土中鑽孔、放入炸藥，才能順利將大樓炸毀，因此政府決定暫停搜救行動，以便工人可以在颱風來臨前，盡快拆除大樓剩餘部分。

不少受害者的家屬對政府的決定表示不解，他們認為當局暫停搜救的行為是不對的，也有家屬希望搜救人員繼續在大樓附近尋找失蹤者。

當地政府在3日的新聞發布會上指出，搜救人員最近在現場再發現2具遺體，令死亡人數增至24人，另外，隨著搜救行動進入第10天，失踪或可能已死亡的人數在2日晚間，已下降至121人。

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