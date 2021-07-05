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吃錯藥？替16歲嫩妹出頭「警面前飆車嗆聲」　屁孩遇追捕自摔遭逮

▲▼新莊屁孩分騎2輛機車，在派出所前囂張來回按喇叭挑釁，最後被警員全員帶回。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲新莊屁孩分騎3輛機車，在派出所前囂張來回按喇叭挑釁，最後被警員全員帶回。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市新莊區5日凌晨2時許，5名屁孩不戴安全帽分騎3輛機車，口罩遮車牌在新莊街頭竄行，行經頭前派出所時，不斷來回叫囂、按喇叭，所內警員見狀「全員出動」出來追車抓人，一路追到化成路、復興路口時，其中1輛機車摔車被逮，警員追上後氣得大罵「疫情期間搞什麼東西！」，最後帶回5名涉案屁孩，全案將依妨害公務等罪嫌送辦，違規罰單總金額恐高達23000元。

▲▼新莊屁孩分騎2輛機車，在派出所前囂張來回按喇叭挑釁，最後被警員全員帶回。（圖／記者游宗樺攝）

▲屁孩遭逮後，供稱是為了2名無照騎車的少女出頭。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，這群屁孩因劉姓少女（16歲）騎車沒戴安全帽，載著王姓少女（17歲）從三重騎往新莊福壽街，準備買份雞排當宵夜，卻在福樂街、福壽街口遭警方盤查，劉女稚嫩的外貌遭識破為未成年無照騎車，被帶回派出所依法開罰，此事被劉女朋友得知後，黃姓（16歲）、林姓（14歲）及蘇姓（15歲）3名少年決定相挺，2名少女的連姓（17歲）、張姓（16歲）小男友也上街為愛出頭。

▲▼新莊屁孩分騎2輛機車，在派出所前囂張來回按喇叭挑釁，最後被警員全員帶回。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼新莊屁孩分騎2輛機車，在派出所前囂張來回按喇叭挑釁，最後被警員全員帶回。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲屁孩自摔遭逮，被警員訓斥疫情期間還亂搞。（圖／記者游宗樺翻攝）

這5名屁孩分騎3輛機車，拿口罩遮車牌，不戴安全帽前往少女所在的頭前派出所聲援，在派出所前囂張按喇叭、對著所內警員大罵三字經叫囂，來回3趟不斷挑釁，警員聽到聲音出來查看，眼見這群屁孩實在誇張，留下值班台警員，其餘備勤、巡邏警力全數出動前往追捕。

警員一路鳴笛在屁孩後方緊追，途中機車多次逆向亂竄，其中1輛車行經化成路、復興路口時，在路中迴轉不慎摔車，被趕到的警員壓制上銬逮捕，見到這群屁孩在疫情期間揪團亂跑還胡亂嗆警，氣得大罵「疫情期間搞什麼東西啊！」、「疫情期間這樣騎車很屌是不是？」。

▲▼新莊屁孩分騎2輛機車，在派出所前囂張來回按喇叭挑釁，最後被警員全員帶回。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲屁孩在派出所前騎車來回挑釁。（圖／記者游宗樺翻攝）

當警方檢視涉案機車時，發現他們把防疫的口罩拿來遮車牌，只能苦笑他們「車子防疫人卻不防疫！」。警方最後將涉案的5名屁孩帶回，全案依照《刑法》妨害公務（侮辱公署）的罪名偵辦，此外，警方另依未成年無照騎車、遮掩車牌、未戴安全帽、逆向騎乘等違規事實，對3輛機車製單開罰，總罰鍰最重高達23000元，

▲▼新莊屁孩分騎2輛機車，在派出所前囂張來回按喇叭挑釁，最後被警員全員帶回。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼新莊屁孩分騎2輛機車，在派出所前囂張來回按喇叭挑釁，最後被警員全員帶回。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方將涉案機車及屁孩帶回，將通知家長領回。（圖／記者游宗樺攝）

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