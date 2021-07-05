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烏克蘭軍方要女兵穿高跟鞋踢正步！ 議員痛批：性別歧視、羞辱女性

▲烏克蘭軍方發布一系列女兵穿高跟鞋踢正步的照片，挨批性化女兵。（圖／翻攝自烏克蘭國防部資訊網站ArmiaInform）

▲烏克蘭軍方發布一系列女兵穿高跟鞋踢正步的照片，挨批性化女兵。（圖／翻攝自烏克蘭國防部資訊網站ArmiaInform，下同）

實習記者陳妙津／綜合報導

為紀念從蘇聯獨立30週年，烏克蘭將在下個月舉行閱兵儀式，但國防部2日公布的一系列女兵穿著高跟鞋踢正步的照片引發外界批評。多名烏克蘭議員還把高跟鞋帶去烏克蘭最高議會（Rada），要國防部長穿著高跟鞋參加閱兵以示抗議。

據《衛報》報導，烏克蘭國防部資訊網站ArmiaInform發布閱兵照時還援引軍校學員梅德維德 （Ivanna Medvid）的話說，「今天是第一次穿著高跟鞋進行訓練。比穿軍靴難一點，但我們正在努力。」不過女兵穿著高跟鞋踢正步的照片立刻引發批評聲浪。反對黨議員索夫桑（Inna Sovsun）表示，「很難想像還有比這更蠢、更傷人的想法了」，她認為烏克蘭女兵都跟男人一樣冒著生命危險，「不應該被如此嘲弄。」

▲烏克蘭軍方發布一系列女兵穿高跟鞋踢正步的照片，挨批性化女兵。（圖／翻攝自烏克蘭國防部資訊網站ArmiaInform）

烏克蘭最高議會副議長康德拉圖克 （Olena Kondratyuk）表示，政府應該公開為「羞辱」女性致歉，並且進行調查。康德拉圖克指出，有超過1萬3千名女性官兵在與俄羅斯的邊境衝突中身亡。目前有超過3.1萬名女性在烏克蘭武裝部隊服役，其中4000多人是軍官。

照片在社群媒體上也是差評連連，不少人認為這組照片讓女性官兵被性化。評論員波特尼科夫 （Vitaly Portnikov）在臉書上表示，穿高跟鞋走閱兵一事真的是種恥辱，並稱烏克蘭官員有種「中世紀心態」。另名評論員瑪麗亞（Maria Shapranova）也指責國防部有「性別歧視和厭女症」，「高跟鞋是美容行業對女性的嘲弄」。

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