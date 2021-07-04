與金正恩尬射彈！南韓研發SLBM「試射成功」　全球第8國擁潛射技術

▲南韓島山安昌浩級潛艦水中試射SLBM成功。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓從2015年以後推動自主研發水中潛射彈道飛彈（SLBM），繼去年底地上試射宣告成功後，最近更有消息人士指出，海軍於近日在3000噸級潛艦「島山安昌浩級潛艦」成功完成難易度更高的SLBM水底試射，使南韓成為全球第8個擁有SLBM研發技術的國家。

根據韓媒《YTN》獨家報導，自從北韓（朝鮮）於2015年宣告成功試射SLBM「北極星-1型」後，南韓便在最短的時間內將持有的彈道飛彈「玄武2B」改造成SLBM，其射程最遠可望達到500公里，而島山安昌浩潛艦可搭載共6枚SLBM。

SLBM的原理是搭載在位處深海底的潛艦，使敵方在探查上具有一定困難度，藉此可以隱密、精準地打擊敵軍，然而要在一定的水深內突破水壓，向水面上發射導彈具有相當困難度，且須講求能精準飛向目標物，因此就連軍事強國美國、俄羅斯也曾在水中發射SLBM時遭遇失敗。

報導指出，SLBM的研發需經過地上試射、水中試射、水中潛艦試射等3個階段。

不過即便南韓可以擁有研發、國產SLBM的技術，若要與北韓相抗衡，恐怕還有一段遙遠的路程要走！

▲潛射彈道飛彈「北極星」系列在閱兵儀式中亮相。（圖／路透社）

韓媒《朝鮮日報》指出，北韓2015年試射成功的北極星-1型最遠射程達1300公里、北極星3型的最遠設成為2000公里，去年10月在閱兵儀式上公開亮相的北極星-4ㅅ的直徑為1.8公尺，且可搭載多枚彈頭。

然而南韓自主研發的SLBM並非使用核武，且還是使用過去持有的飛彈作為基礎，射程還遠遠不及北韓，若要做為與之相抗衡的戰略性武器，恐怕有所難度。軍方消息人士表示，「若要將SLBM作為戰略性武器使用、發揮其功能，其射程最少須超過800公里（《美韓飛彈指南》廢除前的最大允許射程），且須大幅強化彈頭威力。」

據悉，目前共有美國、俄羅斯、中國、印度、法國、英國、北韓、南韓等共8個國家持有SLBM研發技術。

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