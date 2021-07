地球「脈搏」2750萬年跳動一次　下次生物滅絕在2000萬年後

▲紐約大學最新研究,發現地球擁有「脈搏」。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者張家瑋/綜合報導

美國紐約大學生物學和環境研究系蘭皮諾(Michael Rampino)教授在《地球科學前沿》期刊(Geoscience Frontiers)發表新研究,發現地球竟然擁有「脈搏」,稱之為「脈衝」(Pulse),每間隔2750萬年會跳動一次,但目前不清楚是什麼原因造成這種現象。

綜合外媒報導,美國紐約大學科學團隊對過去2.6億年間的89個重大地質事件進行了新的分析,包括各種生物滅絕、海洋缺氧事件、海平面波動、火山爆發、地球構造板塊變動等事件,他們發現這些地質事件分別集中在10時段個區間,彼此間隔2750萬年,顯示在圖上就像是地球的心電圖。

生物學和環境研究系教授蘭皮諾指出,許多地質學家認為地質事件隨著時間的變化是隨機的,但團隊的研究提供了統計證據,以證明這些地質事件是相關的,雖然,時間間隔可能並不完全準確,但它是一個相當不錯的估算,具有96%的信賴區間,這有可能是板塊構造和地函運動造成這種「脈搏」,也可能是行星穿越暗物質時受到影響

研究團隊表示,希望能夠計畫更深入的研究,看看這種「脈搏」是否能夠回溯到比2.6億年前還要更久之前,也希望能夠了解天文和地質週期之間是否存在任何相關性。地球最近一次的「脈搏」跳動是在700萬年前,而下一次可能會發生在2000萬年後。

"Our study provides statistical evidence for a common cycle, suggesting that these geologic events are correlated and not random," said Michael Rampino, a geologist and professor in New York University's Department of Biology.#Earth pic.twitter.com/Qm3HBAIRhE