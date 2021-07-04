美科技公司遭史上最大駭客攻擊　上千企業癱瘓！瑞典超市急關500店

▲瑞士連鎖超市COOP因支付系統無法運作，而被迫暫停營業。（圖／翻攝自Coop官網）

記者葉睿涵／綜合報導

美國科技公司卡榭亞（Kaseya）2日遭駭客攻擊，導致使用其軟體的客戶運作停擺，其中瑞典一間大型連鎖超市Coop有大約500家分店為此被迫暫停營業，成為最大受災戶。網絡安全公司亨特萊斯實驗室（Huntress Labs）估計，全球至少有上千家企業受影響，讓這起駭客事件有可能成為史上規模最大的一次。

綜合路透社與BBC報導，駭客組織REvil在2日攻擊了卡榭亞的遠程監控管理系統VSA，並發布惡意軟體強制更新，導致數千家使用其服務的企業系統受感染。旗下有約800家分店的瑞典大型連鎖超市Coop受影響最大，該企業在2日傍晚發現，有部分分店無法操作收銀機，問題在隔天凌晨越變越嚴重，於是緊急宣布關閉近500家分店。

▲這起駭客事件估計有上千家企業受影響。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網絡安全公司亨特萊斯實驗室（Huntress Labs）估計，全球至少有上千家企業受影響，且這個數字預計會持續增加，讓這起駭客事件有可能成為史上最大規模的一次。總部位於邁阿密的卡榭亞指出，他們已和聯邦調查局（FBI）合作，目前已知約有40個客戶受影響，卡榭亞在事後已及時找出系統漏洞，並在極力搶修中。

美國總統拜登3日表示，政府目前尚未釐清這起駭客事件幕後黑手的身份，但他已指示情報部門對此事進行調查。美國網絡安全及基礎設施部門發布聲明指出，當局正積極採取行動應對此次攻擊，而卡榭亞則呼籲其客戶，立即關閉相關服務器，避免持續受害。

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