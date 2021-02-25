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社會 社會焦點 保障人權

1隻最高7萬！「藍寶堅尼雞」慘遭浪浪滅門　雞農氣得想提國賠

▲有「藍寶堅尼雞」之稱的外來種西馬尼烏雞。（圖／民眾提供）

▲有「藍寶堅尼雞」之稱的外來種西馬尼烏雞。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣蕭姓養雞農飼養罕見「西馬尼烏雞」，全身毛色烏黑，閃爍藍綠色金屬光澤，有「雞中藍寶堅尼」雅號，年初起卻吸引流浪犬覬覦，雞舍累計約200隻慘遭滅門，逾百萬元蒸發，雞農苦不堪言。

蕭姓雞農轉向南投縣家畜疾病防治所陳情求助，防治所人員因人力不足，告知可出借誘捕籠攔捕惡犬，蕭男當下難以接受，認為公務員怠忽職守，痛批：「要我幫你們抓狗，那你們薪水要付給我嗎？」一度打算與律師研究提告爭取國賠。

▲有「藍寶堅尼雞」之稱的外來種西馬尼烏雞。（圖／民眾提供）

蕭男指出，當初是透過朋友購得這種來自印尼的西馬尼烏雞飼養，肉質鮮美彈牙，「比台灣的烏骨雞更讚！」但國內目前飼養隻數並不多，市面上還看不太到肉品。

此外因外型獨特而艷麗，蕭男說很多人不是買來養或食用，而是買來當寵物雞觀賞，而且售價不斐，聽說1隻1萬甚至7萬都有人買。

南投縣家畜防治所昨派員赴蕭男養雞場周邊巡查，抓捕到一隻流浪犬，但無法確定是否為當事「兇犬」；蕭男改口表示，縣府還是有做事，要國賠只是一時氣話，但他懷疑雞舍周邊有人餵養流浪犬造成群聚、危害到住戶和農民權益，認為政府應修法管制餵養流浪犬貓的行為。

南投縣家畜防治所長唐佳永解釋，接獲蕭男投訴後就有派員到場巡查，但無所獲，才會依人道抓捕相關SOP表示可出借誘捕籠，若流浪犬受困後再前往接回處理，並非將職責推給民眾。

唐佳永解釋，目前並無相關法律對餵養流浪貓狗行為做規範，只能呼籲愛心人士餵養或收容時，能避開社區周邊，避免造成群聚而影響住民或農友權益；至於棄養寵物造成流浪貓狗，依《動保法》可處3萬至15萬元罰鍰。

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