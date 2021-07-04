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黃郁芬再曝北藝「施工日誌」： 柯市府用更多的謊來圓停工的謊

▲▼台北市議員黃郁芬。（圖／黃郁芬辦公室提供）

▲台北市議員黃郁芬。（圖／黃郁芬辦公室提供）

記者陶本和／台北報導

針對5月27日台北市府接獲通報，北藝中心工地有確診案例，但仍偷偷趕工一事，台北市議員黃郁芬4日再曝光北藝「施工日誌」，批評柯文哲市府用更多的謊來圓停工的謊。

針對北藝中心的爭議，新工處對外的回應指出，「北藝工地施工廠商自5月28日至6月14日自主暫停施工並進行逐層逐區工地消毒，部分施工人員進場配合清潔消毒收拾相關工具箱後即離場，另有部分施工人員則是處理零星收尾工作後方行離開。」

不過，黃郁芬拿出施工日誌中的重要施工記錄事項，再度揭穿市府說謊，根據記錄中顯示，5月28日星期五進場趕工的項目高達17項，包含四樓木地板打磨上漆、6樓機房線槽安裝與機櫃電力線拉線、1樓偶劇院迴路盒拉線、全區後臺對講系統面板安裝與查線、全區後臺電源插座安裝、全區後臺喇叭安裝等等。

黃郁芬指出，甚至有20名工程人員被迫加班到當天晚上8點30分才能下班，完全不是市府所說的收拾相關工具箱後即離場，也不是處理零星收尾工作，的的確確就是為了趕工而逼得這些工程人員不得不進工地。

黃郁芬說，5月29日星期六的記錄中也有高達12項工程進行施工，包含四樓樂池側裙裝修、四樓樂池安全壓條安裝、全區座椅LED燈具安裝與包廂喇叭安裝、全區後臺廣播系統喇叭安裝與控制器安裝等等施工工項，也完全不是零星收尾工作。

黃郁芬提醒市府，不要因為說了停工的謊被揭穿，卻要用更多的謊話來圓謊，這些睜眼說瞎話的醜態，全都看在當天就在工地裡面趕工的工人眼裡，隱瞞這些真相對防疫沒有幫助，大家之所以會想要讓這些事情被看見，就是希望市府可以記取教訓，在未來的防疫工作上不要再犯同樣的錯誤，市府相關單位的通報和管制要確實，不要再有得過且過的苟且心態，才能補好防疫漏洞，希望市府可以好好拴緊螺絲，早日穩定控制好疫情，才是市民之福。

▼黃郁芬再曝北藝「施工日誌」，認為柯市府用更多的謊來圓停工的謊。（圖／黃郁芬辦公室）

▲▼黃郁芬再曝北藝「施工日誌」，認為柯市府用更多的謊來圓停工的謊。（圖／黃郁芬辦公室）▲▼黃郁芬再曝北藝「施工日誌」，認為柯市府用更多的謊來圓停工的謊。（圖／黃郁芬辦公室）

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