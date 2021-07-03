天使的手掌！醫護頂高溫為長者接種疫苗　泡汗水慘白發皺超揪心

記者高堂堯、陳雕文／南投報導

辛苦了！南投竹山東華醫院3日將接種400劑莫德納疫苗，工作人員早上6點多就發現許多阿公阿嬤到門口詢問，院方為接種作業順利，淨空300坪的停車棚為接種場地，佈置50個座位，並派出30名工作人員，採「宇美町式」打法，上午天氣飆破31度，身穿防護衣醫護人員早已溼透，手掌變白發皺。

▲副院長蘇俊郎全副武裝站在豔陽下，不到5分鐘已汗流浹背一身濕。（圖／竹山東華醫院提供）

竹山東華醫院表示今（3日）明（4日）兩天，各要為長者接種400劑莫德納疫苗，副院長蘇俊郎說，今天是為中山里、竹山里74歲至85歲400位造冊長者接種疫苗，一早就有長輩來等候，為了給民眾舒適施打環境，特別斥資近2萬租了8台的水冷機，動用30名醫護服務。

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由於上午10點氣溫已飆破攝氏31度，蘇俊郎說，接種疫苗前光穿防護裝備就非常炎熱，但為了拚早日解封，院內醫護同仁雖然揮汗如雨，也都團結加把勁，希望把這件目前對台灣、對民眾最好的事一起做好。

▲醫護人員為長輩接種疫苗。（圖／竹山東華醫院提供）

竹山鎮長陳東睦上午10點也到場關心疫苗接種過程和動線，並致贈民眾及醫護人員口罩。陳東睦說，今天視察多處疫苗接種地點，發現長者對莫德納疫苗接種非常踴躍、比較有信心，這是一件好事，但他認為不管是AZ疫苗或莫德納疫苗都是很棒的疫苗，希望輪到就要施打，除非有特殊狀況依照醫師建議，讓竹山的施打率能夠再提高。

中午短暫休息時間，蘇俊郎脫下手套，發現左手掌因為泡在汗水中，手掌變白發皺，直呼「手怎麼變這樣？」，但隨即意識到是因為手掌沉浸在汗水中，除勉勵在場所有工作人員要多補充水分，也要求大家中午多休息，因為「下午、明天、每一天都還要繼續拚」！

▼身穿防務衣、頭戴面罩的醫護人員，休息時間脫下手套，發現手掌早已變白發皺。（圖／竹山東華醫院提供）