別讓孩子沈迷3C產品　邱奕勝肯定舒翠玲推廣「羽球育樂營隊」

▲議長邱奕勝(左三）肯定舒翠玲議員(右一）推廣「羽球育樂營隊」，鼓勵孩子多運動。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議長邱奕勝11日由議員舒翠玲陪同，出席平鎮區新勢國小舉行的「暑期羽球育樂營隊」活動指出，該羽球育樂營隊舉辦已多年，由舒翠玲議員全力推廣，今年有100多名小朋友報名參加，希望孩子們在暑假期間，不要宅在家，沈迷於3C產品中，在羽球運動中鍛鍊身體，發現自己的運動潛能，健康長大。

▲平鎮「羽球育樂營隊」受歡迎。（圖／市議會提供）

為期5天的平鎮區「暑期羽球育樂營隊」活動，全部免費，受理平鎮區國小一至六年級同學報名，開放報名幾乎是秒殺額滿，參與小朋友相當踴躍；營隊依參加同學的年級，分成組別並由6名專業教練指導孩子打羽球。

▲平鎮「羽球育樂營隊」受歡迎。（圖／市議會提供）

營隊老師、也是中壢國中教練的陳永銘出，營隊會先教小朋友認識羽球及技巧，由孩子觀看示範動作，並在事後讓他們實際練習，如：揮拍的動作、發球、位移、擊球點、落球點的各項技巧，可以讓孩子在課程中，學會羽球運動能力。

營隊教練鍾炙育說，羽球運動主要發展身體的協調跟靈活度，培養孩子對空間的感覺，運動過程中需要跳躍式的動作，對骨骼有很好的發展，羽球營上課是上午八點半到十一半，經常會發現喜愛羽球運動的孩子，和在營隊認識的新朋友，總是「早到晚退」做伙來營隊學習羽球，看到孩子們愛運動，因運動而身心健康良好發展，是營隊每一位教練最大的成就感。

・含積雪草萃取精華

・玻尿酸、修護因子

・鎖水、舒緩、滋潤

