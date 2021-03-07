高中棒球硬式木棒組冠軍賽嘉義市開打　台北穀保對決桃園平鎮

▲高中木棒聯賽冠軍戰台北穀保家商與桃園平鎮高中，嘉義市長黃敏惠開球。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



109學年度高中棒球硬式木棒組聯賽5日於嘉義市KANO棒球場舉行冠軍賽暨閉幕典禮，全國最強的12支隊伍歷經4天的龍爭虎鬥，冠軍隊伍由台北穀保家商對上桃園平鎮高中。更是嘉義市KANO棒球場自百年球場整修重生後，第一次接待全國高中棒球冠軍隊伍，嘉義市長黃敏惠也特別於冠軍賽前進行開球儀式，為選手們加油打氣。

▲高中木棒聯賽冠軍戰台北穀保家商與桃園平鎮高中。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，特別恭喜新北市穀保家商及桃園市平鎮高中雙雙打入冠亞軍賽，此次109學年度高中棒球硬式木棒組聯賽從 1月3日開打至今，歷經四個階段循環賽程，今天3月5日來到冠亞軍賽，此次賽事正是嘉義市KANO棒球場自百年球場整修重生後，第一次接待全國高中棒球冠軍隊伍，精采的比賽過程，將在歷史上留下紀錄，希望大家展現最好的實力，就像當初KANO棒球永不放棄的精神。

教育處指出，今年的高中棒球硬式木棒組聯賽自今年1月3日起點燃戰火，44支隊伍於高雄市八個棒球場地齊聚較勁，期間歷經第一、第二及第三階段的循環賽(1月3日至2月28日)，最後由12支隊伍晉級第四階段，身為第四階段的舉辦城市，嘉義市自3月2日起，就湧入全國最強的12支隊伍，冠軍賽最由受矚目的為桃園平鎮高中連續第三年對上新北穀保家商，賽事精彩可期。

教育處同時表示，嘉義市KANO棒球場自104學年度起獲選為高中木棒賽事永久舉辦場地，期盼營造提到高中棒球就會想到KANO棒球精神的氛圍，鼓勵大家要有KANO永不放棄的棒球魂精神，永遠保持愛打棒球的初心。

嘉義市推展棒球運動不遺餘力，除每年提供大型棒球運動平台並與中華民國學生棒球運動聯盟共同合作努力外，在培訓人才方面，配合教育部體育署的深耕基層棒球扎根計畫與市府的體育重點發展計畫，致力於棒球選手的基層培訓及三級銜接；於棒球推廣方面，每年12月主辦諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，該賽事今年即將邁向第24屆，目前已經成為國際少棒界重要賽事之一，也成為嘉義市運動賽事的重要品牌。

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