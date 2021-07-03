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新加坡推「先mRNA，後科興」研究疫苗混打效用！1400人將參與測試

▲▼科興疫苗。（圖／路透）

▲新加坡即將展開一項被命名為「先mRNA，後科興」（SAM）的研究計劃。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

新加坡衛生部（MOH）將與國家傳染病中心（NCID）合作，讓第1劑施打信使核糖核酸（mRNA）疫苗後過敏的群眾，在接種第2劑疫苗時，接受中國科興疫苗（Sinovac）注射，並檢測其副作用，以深入了解不同的新冠疫苗產生的免疫程度是否有所不同。

據《海峽時報》與《早報》等星媒報導，新加坡約有3600人在接種首劑mRNA疫苗後，出現過敏症狀。為了更好地了解不同疫苗帶來的免疫程度的差異，MOH在7月1日宣布，將與NCID合作，對有意願在第2劑接種科興疫苗的人進行監測與研究。

MOH證實，目前已有超過1400人表示有興趣參與這一項被命名為「先mRNA，後科興」（SAM）的研究計劃，實驗參與者將在接種科興疫苗後的第1、3、7天接受問卷調查，回報自己是否出現任何症狀或反應。

▲▼新加坡人排隊接種科興疫苗。（圖/路透）

▲在新國施打科興疫苗意味著將失去許多福利，但仍有不少人執意選擇科興，一早就去排隊等候接種。（圖/路透）

新加坡目前擁有的疫苗分別為輝瑞、莫德納和科興，不過由於政府認為，中國無法就科興疫苗的保護力和有效性提供有力的證明，因此尚未將科興疫苗列入國家疫苗接種計劃。儘管政府在6月初批准了24家私人診所使用現有的科興疫苗庫存，但政府並不完全承認其有效性。

想要接種科興的民眾除了必須自費施打外，也不能像接種mRNA疫苗的民眾一樣，享受政府給出的福利，而且在參加大型活動前，也不能像接種mRNA疫苗的人一樣免於檢測。不過《德國之聲》指出，即便如此，新加坡還是有不少民眾依舊選擇施打需要自費的中國科興疫苗。

為了讓SAM計劃順利進行，MOH將實行「特別採用程序」（SAR），安排受試者到與政府部門合作的診所進行接種，以密切監測受試者施打後的狀況與是否出現副作用。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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