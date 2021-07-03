獨／入境普篩操翻第一線！2檢疫員要採檢千人　怒吼：我們不是超人

▲指揮中心下令入境旅客全面普篩。（圖／桃機公司）

記者李宜秦／台北報導

桃園機場昨日起實施入境旅客全面普篩，桃機公司表示，已動員80名同仁配合作業。然而桃機檢疫人員指出，桃機兩個航廈分別只有8位護理師執勤，8人必須分配監測、審查電子憑證、採檢等作業，等於只有1到2名護理師要篩檢500到1000名旅客，痛批「第一線不是超人閃電俠也沒有分身」。

指揮中心指派護理師擔任桃機檢疫人員，自2日起執行入境旅客全面普篩，不過有護理師抱怨，每個航廈只有8名護理師執勤，一個航廈分成南、北兩側，光紅外線抓出發燒旅客、監測總共就需要4人，2側還要各1人審查500到1000名入境旅客的電子憑證，包括是否有症狀及按照規定入住防疫旅館等，還不包括要特別處理7個高風險國家的入境旅客，而剩下2位護理師則至貨櫃採檢站採檢及衛教。

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▲▼昨日起實施入境旅客全面普篩，護理師抱怨人力不足，累翻第一線人員。（圖／投訴人提供）

該名護理師抱怨，只有1、2個人要篩檢500到1000名旅客根本是天方夜譚，100名旅客平均要花上2、3小時作業，他指出，昨日共1100多個檢體的處理流程，包括收集完檢體後，2人再花4小時核對檢體資料、條碼、裝箱，資訊作業如登入1000餘名旅客資料則需要6、7小時，完成後旅客才能收到報告。

他表示，一名旅客從入境審查電子憑證、填寫入境資料、採檢、衛教、搭上防疫計程車，平均需要花上40分鐘。而貨櫃屋也都需要消毒，通常一個貨櫃屋、五個採檢室噴完酒精需要5分鐘，還需靜置30秒以上才有消毒作用，但昨天根本都來不及徹底消毒。

該名護理師委屈指出，昨天為了忙採檢，整天都不能喝水、吃飯，除此之外，還不斷被旅客辱罵，甚至連桃機公司主管、航警都大罵他們動作慢。他崩潰表示，「不是不想快，真的快不起來.......貨櫃屋只有5間，連消毒都來不及，機場公司的人又把旅客趕過來採集」。

▲▼指揮中心下令入境旅客全面普篩，桃機公司表示，下周二起增設26座簡易採檢站，提升機場採檢作業效率。（圖／桃機公司）

該名護理師指出，要這麼少的人力充當2300萬名國人的防線根本是天方夜譚，直言「想讓指揮官知道，第一線不是超人閃電俠也沒有分身」，甚至有同事被旅客罵哭，一邊泛淚一邊工作，他也說，指揮中心1日宣布普篩、2日執行，「我覺得他們可能是因為民眾罵翻3+11，想要扳回政治地位，但真的太突然了」。

桃機公司總經理但昭璧表示，桃機公司僅負責提供場地、維持秩序、後勤支援等，護理師與採檢人力的分配則由指揮中心處理。另外預計下周二起增設26座簡易採檢站，提升機場採檢作業效率。