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今明熱炸「雙北橙色警報」　下週「低壓環流」進入雨勢增

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今天西半部晴朗炎熱，北部高溫上看37度。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

今天西半部晴朗炎熱，北部高溫上看37度，氣象局針對雙北地區發佈橘色高溫特報、宜花東黃色高溫特報。下週東南風影響水氣增多，低壓環流外圍雲系影響雨勢變大，要多加注意。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(3)日)西半部晴朗炎熱、午後對流主要在山區及少部分平地。今日北部的最高溫約在37度左右，其他地區約在35、36度，要注意防曬、防中暑。今日各地區氣溫：北部24至37度，中部24至36度，南部24至35度，東部22至35度。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲雙北發出橙色高溫燈號、宜花東黃色。

明(4)日東南風帶來的水氣增多，熱力不穩定度提高，西半部晴朗炎熱、山區午後對流增強，擴及平地的範圍增大。

下週一、二(5、6日)東南風的水氣續增，西半部仍高溫炎熱、午後雷陣雨範圍擴大，「低壓環流」外圍雲系移入東半部及屏東，有局部陣雨，要注意較大雨勢！是否有更大的影響？應持續觀察。下週三至週五(7至9日)低壓雲系脫離，恢復高溫炎熱，西半部午後有局部雷陣雨的天氣。

▼最新(2日20時)歐洲(ECMWF)模式，模擬下週一(5日) 20時地面圖(左圖)顯示，有大而鬆散的「低壓環流」(紅虛線)進入南海；呈現2個環流中心，主中心(紅1)在南海發展，副中心(紅2)則在巴士海峽，台灣受東南風影響(紅箭)。美國(GFS)模式亦有類似的模擬(右圖)，但以在巴士海峽的中心強度較強。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

 
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