36℃↑恐熱8天　美預報「準颱風」在台灣腳邊生成！雷雨彈再開炸

▲菲律賓東方海面熱帶系統醞釀，蠢蠢欲動 。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員謝佩芸表示，受太平洋高壓影響，台北、新北1日出現36.5度高溫，周末持續晴朗高溫炎熱，大台北、東半部受西南風沉降作用影響仍有36度以上高溫出現，午後山區可能有局部雷陣雨，預期4日（周日）水氣稍多，中部以北鄰近山區平地、大台北有午後雷陣雨。目前菲律賓東方海面熱帶雲系活動，是否發展成熱帶系統還要觀察，但下周其水氣將開始影響東南部，加上轉吹東南風，花東地區、恆春半島將變天不穩定。

氣象局預報，3日台灣仍在太平洋高壓的勢力範圍內，各地大多晴到多雲，清晨至上午南部雖然有零星短暫陣雨，不過範圍、量值會更少，午後山區及大台北、東北部有零星短暫雷陣雨。氣溫方面，天氣炎熱，北部、東半部高溫約34到36度，大台北及東半部易有局部36度以上高溫，東南部有焚風發生的機率，中南部高溫則在32、33度左右，白天各地紫外線指數都容易達過量或危險級。

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▼模式預報熱帶低壓恐在台灣東南方海域生成。（圖／中央氣象局）



▼下周雷雨再襲東南部。（圖／NCDR）



至於目前位於菲律賓東方海面的低壓帶，未來將朝菲律賓前進之後進入南海。氣象局指出，5、6日（下周一、二）低壓帶將進入南海，受其水氣北上影響，東部、東南部及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨，到了7日（下周三）開始太平洋高壓將再度回到台灣上空，各地多雲到晴，僅東南部及恆春半島有局部短暫陣雨。

災害預報士賈新興分析，過去13站梅雨季平均氣溫前十大排名，去年為歷史最高28.2度，今年28.1度只差0.1度，仍比長期平均26.6度高出1.5度，可見今年非常熱，預估這波熱的時間將從3日持續到10日是最熱期間點，整個太平洋高壓5880線有越來越強的趨勢。

至於歐洲、美國模式最近針對5日至6日有不一樣的看法，1500高空氣流場模式預估圖顯示，歐洲分析6日凌晨菲律賓呂宋島西側，有一個熱帶低壓（TD），朝海南島方向移動，不會對台影響；美國則預估，5至6日在台灣東南方外海將形成熱帶低壓，路徑相對接近台灣，不過距離現在還有3天時間，預報上還有變動空間。

▼雙北2日出現36.5度高溫。（圖／中央氣象局）



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