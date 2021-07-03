懷孕18周準媽媽參加「奧運選拔」　霸氣宣言：我想證明女性的能力

▲懷孕18周的準媽媽佛拉奇 （Lindsay Flach）參加奧運選拔賽。（圖／翻攝自IG／lcschwartz22）



記者林彥臣／綜合報導

東京奧運舉辦在即，受到疫情影響的各單項奧運資格選拔賽，也如火如荼進行當中，在美國一位懷孕18周的準媽媽佛拉奇 （Lindsay Flach）前往俄勒岡州（State of Oregon）尤金（Eugene）參加田徑奧運會選拔賽，成為媒體的觀眾矚目的焦點。

根據今日美國（USATODAY）報導，今年31歲的佛拉奇已經懷孕18周，參加的是田徑「七項全能」，也就是需要完成100公尺、跳高、鉛球、200公尺、跳遠、標槍、800公尺。

佛拉奇表示，「我知道我無法以18周前的水準來比賽，但我只想證明女性的能力」。

佛拉奇曾參加過2012年、2016年的奧運七項全能項目，2018年的美國田徑戶外錦標賽獲得第二名。

佛拉奇說，「我在懷孕初期非常艱難，大約12周的時候發生嚴重孕吐，這對我的訓練造成很大的影響，如果奧運選拔賽在三周前舉行，我不知道我會不會參賽，但最近狀況好多了，訓練的感覺都很好」。

佛拉奇的參賽成績，100公尺項目成績16秒28，跳高1.54公尺，200公尺28秒32，跳遠3.61公尺，800公尺未完賽，標槍試擲一次被取消資格，鉛球11.97公尺，在18名選手中，排名第15。

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