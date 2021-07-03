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環南市場再爆41人確診！台大醫憂「社區黑數大」疫苗掌握成關鍵

▲▼環南市場爆41確診，菜商臨時接獲通知市場關閉，無奈喊「太倉促了」。（圖／記者邱中岳攝）

▲環南市場爆41確診。（圖／記者邱中岳攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內本土疫情才稍有趨緩，北市又在環南市場發現41人陽性確診，中央流行疫情指揮中心與北市成立聯合前進指揮所防堵。感染科專家認為，市場再爆確診印證國內感染黑數大，社區帶病毒的人比想像要多，現在應該著重於疫苗接種，把覆蓋率提升為最重要的事情。

北市府1日針對批發市場從業人員進行大規模PCR採檢，環南市場篩檢兩千多人就爆出41名確診者，指揮中心今日針對這起事件提出五大措施，設置篩檢站、7/2發佈警示簡訊、同日5時前完成疫調、7/3完成接觸者隔離、持續匡列風險區域安排定期採檢；並且要求環南市場相關人員暫時不要移動，等待疫調匡列。

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台大兒童醫院院長、感染科權威黃立民受訪表示，雖然近期國內每天報告兩位數個案，但從環南市場案件來看就可以瞭解「社區黑數很多」，這也才解釋為何國內新冠致死率相較國際是偏高情況，就是因為黑數很大，不查看不見，一查就會有。

黃立民說，現在社區裡面就是帶病毒的人不少，比想像的多；不過要說環南市場嚴重，以個案大多數無症狀、輕症來看，好像又還好。

黃立民表示，現在的重點在於打疫苗，「如果我們有把握疫苗接種可以很快速上來，防疫維持現在做法就足夠了」，但問題是我方對疫苗疫苗數量掌握能力不足，像是到底7月、8月可以掌握多少疫苗，什麼時候可以覆蓋率可以達到2劑接種40%，這也還不清楚，所以還是要認真做防疫，找出社區潛藏個案，這是防疫的最基本。

不過，談到7/12是否解封無望，黃立民認為，現在三級警戒繃很緊還是這麼多人感染，繼續繃著也不一定有效，就放寬吧。

他解釋，現在管制主要是公共展場、賣場、餐廳，其實民眾去那些場所要保持防護比較容易、會去注意小心、維持社交距離；重點是工作場合，像是環南市場，民眾比較不容易一直遵守嚴格防疫，這才是真正要去思考如何改善的地方。

黃立民重申，疫苗掌握是現階段最重要的事，提升疫苗接種率，趕快幫助郭董、台積電、慈濟把1500萬劑疫苗弄進來，這些打一打就有三成覆蓋率，自然感染人數大概可以達到四成，算是及格邊緣了。

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