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鄰居送2條魚！她嗨「肚子都卵」求料理法　內行一看狂勸：拿去還他

▲▼鯉魚。（圖／翻攝自廚藝公社）

實習記者高琳景／綜合報導

為敦親睦鄰有時鄰居會互贈東西以聯繫感情。一位網友即表示，收到鄰居送來的2尾條魚，因為不知道如何料理，因此拍照PO網請益，沒想到內行網友看到後驚呼「拿去還他」，引發熱烈討論。

一名女網友在臉書社團「廚藝公社」PO文詢問，表示「鄰居給了兩隻大鯽魚，要怎麼處理呢？聽說肚子有滿滿的魚卵。」從照片可見，只見鋼盆內裝著2條肚子肥大的魚，看起來真有滿滿的魚蛋，其中一條魚的腹部甚至比頭還寬，乍看之下如同放大版的大肚魚。

▲▼鯉魚。（圖／翻攝自廚藝公社）

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▲鄰居送了2條雙眼瞪超大的魚。（圖／翻攝自廚藝公社）

照片一曝光，有內行網友解答「這是鯉魚不是鯽魚！」「這鯉魚啦！」、「鯉魚啦！有鬍子的是鯉魚，要殺開才能知道是不是魚卵！搞不好是宿便！」、「ㄜ....這是鯉魚，不太好吃，先還鄰居好了」、「可是這是鯉魚內....肉質不優喔」、「鯉魚，這個土腥味超重的....吃過一次後就完全不敢吃」、、「假裝不會煮，拿去還他」、「這個30級進化會變成暴鯉龍很強，別吃」。

也有網友提供料理方法「蒜頭＋米酒＋醬油，用電鍋清燉」、「是鯉魚王，刺有點多喔！不過蛋不錯吃」、「豆瓣，加豆腐燒」、「用魯的好吃」、「看像鯉魚如果鯽魚刺很多要小心料理，大部分都用蔥燒到魚刺全部軟爛可以吃下肚，如果是鯉魚可以做豆瓣或是蒜頭做紅燒」。

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