天天下廚想不出新菜色？XO醬拌麵、蘿蔔糕　「3道快速料理」主婦必學

▲3道便利料理滿足全家的一餐。（圖／小農艷婦粉絲專頁，下同）

自 5 月中母親節過後開始，台灣最嚴重的 COVID-19 疫情持續延燒，每天動輒上百例本土病例，使得 WFH 和學校的遠端教學再度延長。對辛苦的「全職媽媽」來說，除了必須 24 小時面對小朋友磨練「耐心」之外，還得費盡心思張羅一家人的每日三餐，備料、想菜色、接收家人的意見，久而久之更顯疲乏、很難再衍生出新的創意。

這時，唯有兼具美味健康、快速便利的料理，才是媽媽們的救星！由四寶媽同時也是專業煮婦達人的小農艷婦 Ruby，示範疫情期間如何運用簡單的食材、食物，快速做出全家人滿意的一餐，特別分享 3 道便利料理，正為此煩惱的主婦，一定要趕快看下去。

1. 主食

XO 醬乾拌麵

乾拌麵的優勢，在於能夠用短暫、快速的時間就做好一餐，主婦不需要耗費太多精力，只要把麵條煮熟、拌上喜歡的醬料、醬汁，配上一些孩子喜歡的雞蛋或青菜，就是一道美味的主食。Ruby 說，像色香味俱全的 XO 醬就是很好的選擇，來自大海的新鮮干貝甜味，配上獨門醬汁的融合，讓麵條的緊密地吸收精華，拌好時總是「香氣四溢」令人食指大動。

2. 配菜

XO 醬炒時蔬 & 蒜泥白肉

Ruby 認為，同一種「材料」的運用方式很多，以剛才的 XO 醬為例，拿來製作配菜其實也非適合。例如超下飯的蒜泥白肉，淋上一點 XO 醬便能使肉汁和干貝的香氣交疊，創造出多層次的味覺饗宴；或者，用來拌炒蔬菜，將蔬菜的清甜和鮮美的醬汁融合，豐富滋味也讓孩子不再討厭吃蔬菜呢！

3. 點心

香煎蘿蔔糕蘸 XO 醬

說到蘿蔔糕，無論拿來當正餐或點心都非常適合。像這款飛高糕蘿蔔糕，標榜有機食材、無添加物，食材用料單純，入口時還能吃到一絲一絲的蘿蔔，簡單煎一煎、用蒸的都很方便，再蘸上 XO 醬或任何自己喜愛的醬料，便能快速擁有健康又美味的一餐。

「當了媽媽後，對食物的要求會比從前更加嚴格！」Ruby 有感市面上有太多食品，為了增加口感或香氣，而添加許多對人體不健康的東西，長時間食用容易造成身體不必要的負擔。因此，堅持天然、原味的飛高糕，就是她能放心給孩子吃的好食物，強調用天然的美味，來守護全家人的健康！

疫情期間，我們努力居家「自煮」、花費大把的時間精力陪伴家人，餐桌正是一個能經營、聯繫感情的好地方；Ruby 希望能繼續用這份愛，透過每餐的料理，傳遞對家人的愛與不變的關懷。

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