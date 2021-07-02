捷運景安站外恐怖撞擊！5人錐心傷勢曝　 醉男睡駕：看看怎麼賠

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區景平路、景安路口（捷運景安站外）一輛酒駕轎車1日晚間7點多，闖紅燈撞倒5名行人（2重傷3輕傷），多部救護車趕到現場，傷者分別送往部立雙和、永和耕莘醫院。警方將肇事男子帶回交通分隊，並狠狠訓斥，「宣導幾遍了！喝酒就是不能開車！」一身酒氣的男子頭低低不敢出聲。

監視器畫面顯示，轎車即將經過斑馬線卻沒有剎車的跡象，直到撞到5名行人後才煞停，現場血跡斑斑民眾全都嚇壞了！多名警、消人員趕到現場協助送醫並維持交通秩序。據悉，開車的是51歲黃姓男子，開車時已經喝到醉醺醺，事後酒測值達0.89 MG/L！警方將依法偵辦。

▲▼行人被撞，流出鮮血。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，黃男擔任園藝工人，經濟狀況只能算是勉強度日，案發當天下午5點到新店跟友人聚餐喝威士忌，一路喝到7點才醉醺醺地離開，開車要回中和的家，沒想到途中不勝酒力睡著了，闖紅燈衝到行人才緊急剎車，5名無辜男女受傷，其中4人骨折痛苦倒地。

警方在駐地狠狠訓斥黃男的行為，要他深切反省，黃男1日向警表示，會在開庭後主動跟傷者聯繫，討論看看要怎麼賠償。全案將依公共危險罪送辦。

傷者傷勢：



雙和

67歲曹女右腳背骨折

29歲劉男顱內出血、左邊顏面骨折、小腿骨折

49歲楊女顱骨骨折、左盆骨骨折、顱內出血

永耕

63歲陳女後腦勺撕裂、下肢擦挫傷

40歲葉女後腦血腫、腳骨折包石膏後已出院

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



▲▼警方狠狠訓斥黃男，並依公共危險罪送辦。（圖／記者陳雕文翻攝）