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林昶佐道歉貼文被出征！鄉民驚現「無法留言」氣炸：只在同温層取暖

記者邱晟軒／綜合報導　

環南市場今（2日）爆41人確診，陳時中、台北市長柯文哲上午也親自到現場掌握相關狀況。而到場關心的立委林昶佐插話柯文哲，不料卻被現場民眾連環嗆聲。對此，林昶佐稍早前臉書發文表示，「對於自己在會中難掩不耐的發言，他要向市民朋友表達誠摯的歉意。」不過貼出曝光後，引起網友灌爆痛批作秀，還有網友發現林昶佐的臉書關閉留言功能，直呼，「原來被嗆了才知道，外面世界烽火連天」。

環南批發市場爆41人確診，陳時中、台北市長柯文哲上午也親自前往現場掌握相關狀況。到場關心的立委林昶佐插話嗆聲柯文哲，不料卻被市場自治會會長嗆聲，痛批「委員，自從疫情發生到現在，你有來關心過我們嗎？有嗎？沒有吧！枉費我們這麼挺你。」記者會結束後，林昶佐又被現場攤商上前連環嗆聲，「演戲去別的地方演，滾」、「回去唱歌啦，氣死有影！」場面相當尷尬。

▲▼環南市場攤商不滿林昶佐。（圖／記者呂佳賢攝）

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▲環南市場攤商不滿林昶佐。（圖／記者呂佳賢攝）

對此，林昶佐稍早在個人臉書發文表示，在會中難掩不耐的發言，我要向市民朋友表達誠摯的歉意。他解釋，柯文哲市長現場表示因為批發市場人流複雜，所以一開始不做PCR全面篩檢，而是先打疫苗，他發言時，實在忍不住提醒，一開始不做PCR篩檢，現在不就還是要PCR全面篩檢？請市長不要再講廢話。

不料，道歉貼文一出後，又引發大批網友灌爆留言，「感謝立委！這次新聞是自從三級警戒後看得最舒服的了！」、「嗆你真的剛好，在地立委，一步都沒進過環南市場！」、「感謝林大立委現身示範什麼叫出一張嘴防疫」、「所以疫情期間根本沒去過果菜市場嗎?」、「繼續做秀啊！被噴剛好而已」。

▲遭嗆後林昶佐臉書發道歉文，不過有鄉民發現臉書貼文無法留言。（圖／翻攝自批踢踢）

▲遭嗆後林昶佐臉書發道歉文，不過有鄉民發現臉書貼文無法留言。（圖／翻攝自批踢踢）

還有鄉民發文指出，發現林昶佐的臉書關閉留言功能，直呼，「原來被嗆了才知道，外面世界蜂火連天，只能在同温層取暖，臉書不讓人留言，標準李後主」。不過根據記者實際測試，目前留言功能正常。

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