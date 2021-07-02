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東台灣僅存！台東歷史建築機關車庫動工修繕　打造舊站蛋黃區

▲▼東台灣三大機關車庫之一的台東機關車庫，2016年在尼伯特風災中毀損。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼東台灣三大機關車庫之一的台東機關車庫，2016年在尼伯特風災中毀損。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

名列東台灣三大機關車庫之一的台東機關車庫，2016年在尼伯特風災中毀損，因歷史建築修復不易，封館至今，台東縣政府積極爭取1千4百餘萬元修繕經費，協調整合多方資源，終於在今(2)日舉行「台東縣歷史建築機關車庫修繕工程」開工典禮，預計111年6月完工。

▲▼東台灣三大機關車庫之一的台東機關車庫，2016年在尼伯特風災中毀損。（圖／台東縣政府提供，下同）

縣長饒慶鈴表示，台東機關車庫以往連結鐵花新聚落商圈作為藝文展演空間，修繕完成後將配合成立台東舊站特區TTZone的規劃進行招商，為這棟歷史建築注入新的靈魂，期承接台東人的記憶，再造鐵花新聚落，讓北漂的起點成為東漂的目的地。

▲▼東台灣三大機關車庫之一的台東機關車庫，2016年在尼伯特風災中毀損。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴提到，台東機關車庫由台東拓植會社於日治時代建置，是東台灣三大機關車庫（花蓮、玉里、台東）中，碩果僅存的木構造機關車庫，修復無數台火車，完成許多人回家的夢想。

▲▼東台灣三大機關車庫之一的台東機關車庫，2016年在尼伯特風災中毀損。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣政府爭取1千4百餘萬元修繕經費，舉行修繕開工典禮。

2001年台東舊站廢站登錄為歷史建築，民國2002年就台東舊站之保存與再利用進行型塑，並配合文建會「鐵道藝術網絡計畫」，將台東機關車庫規劃為藝文展演空間，連結鐵花新聚落商圈、鐵路路廊、台東故事館等，活化台東舊站區域空間的生命力。

▲▼東台灣三大機關車庫之一的台東機關車庫，2016年在尼伯特風災中毀損。（圖／台東縣政府提供，下同）

機關車庫，預計完工設計圖。

2016年尼伯特颱風侵襲，台東機關車庫嚴重受損，屋頂與門窗等結構毀壞嚴重，由於歷史建築修繕不易，縣府在爭取文化部文化資產局修繕經費補助的同時，還須進行歷史考察與研究，歷時5年，終於在今日讓修繕工程正式動工，並預計明年6月完工。

▲▼東台灣三大機關車庫之一的台東機關車庫，2016年在尼伯特風災中毀損。（圖／台東縣政府提供，下同）

縣長饒慶鈴表示，舊火車站區域過去是台東人北漂的起點，未來希望成為東漂的目的地。

饒慶鈴感謝台灣鐵路管理局行政業務上的支持與協助，以及國家發展委員會和文化部的經費挹注，另表示，台東舊火車站區域過去是台東人北漂的起點，未來縣府將整合從新生路以南、桂林北路以北到中華路以西的金三角區域成立、台東舊站特區（TTZone），承接台灣東人的記憶，再造鐵花新聚落，讓舊城新生，將這一塊台東市的蛋黃區域，打造為可比擬高雄駁二特區以及華山藝文特區的多元活動場域，讓以往北漂的起點成為未來東漂的目的地。

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東台灣歷史建築機關車庫修繕舊站蛋黃區

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