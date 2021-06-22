微解封？高雄警好事卻挨轟　搶功獎做秀忘「影中人無罩入鏡」

▲高雄市旗山分局22日發布好人好事，提供的4張照片 。（圖／旗山分局提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市警察局旗山分局發布一則好人好事新聞稿《村民總動員！阿嬤失足喝溪水充饑撐2天幸運獲救》，隨新聞稿還同步傳了5張照片，其中4張還忘記目前是「三級警戒」期間戶外都要戴口罩，照片當中民眾不但沒有戴口罩，連騎車都沒有安全帽，這讓基層員警開轟「做秀也該謹慎一點，一點防疫的警覺性也沒有，竟然還好意思發好人好事的新聞稿」。

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高雄市旗山分局在22日上午8點51分在分局新聞群組當中發出一則好人好事新聞稿《村民總動員！阿嬤失足喝溪水充饑撐2天幸運獲救》，稿件當中提到內門區溝坪一名8旬林姓阿嬤，16日早上外出到山區採筍後走失了三天，當地居民找來警消組成搜救隊，最後18日在距離阿嬤家800公尺遠的河邊，找到了阿嬤，直到傍晚仍不見蹤影，家屬到山區、鄰居等地遍尋不著人影，直到兩天後在山區下游河流處，找到阿嬤卡在河邊，經送醫後無大礙。

▲高雄市旗山分局在22日發布好人好事，提供的4張照片 。（圖／旗山分局提供）

▲高雄市旗山分局在22日發布好人好事，提供的4張照片 。（圖／旗山分局提供）

旗山分局發布新聞稿之外，還有附上5張照片，而其中的4張照片當中，明顯民眾都未戴口罩，甚至有人騎機車連安全帽都沒有，目前都還在三級警戒期間，高雄市長陳其邁曾多次在防疫會議呼籲「外出要戴好口罩」，旗山分局自己本身也發過多次「逕舉」民眾群聚、未戴口罩的新聞，但現在提供給媒體發稿「好人好事」的新聞照片，卻是「沒有戴口罩」，似乎讓人臆測旗山分局是否已經自行「微解封」。

對此基層員警痛批：「現在面對嚴峻的疫情，都已經發布三級警戒了，指揮官也說外出未戴口罩一律舉發不再勸導，現在還公然發出未戴口罩的照片，做秀也該謹慎一點，一點防疫的警覺性也沒有，竟然還好意思發好人好事的新聞稿？是螺絲鬆了嗎？擺明了把自己的缺點暴露在社會大眾的眼光下，這樣子有沒有斲傷警察形象」？

▲高雄市旗山分局在新聞群組當中發出的新聞稿 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市旗山分局在22日發布好人好事，提供的4張照片 。（圖／旗山分局提供）

知名網紅警眷谷百合在前一天才針對旗山分局「作秀」，提供員警清理路面大石頭，大酸「要不要給基層推土機」之後，再一次看到旗山分局的新聞稿以及照片，她指出高雄市警察局在「新聞發布」方面，有針對好人好事被媒體報導之後，會給予分局行政組人員功獎，先不論是否搶功獎，只是「好好一個善行善舉，被便宜行事的公關（行政）組搞砸了。呼籲處理這類好人好事的善行更要用心，手法要更細緻。仔細篩選要發布的照片等資料，才不會引發額外的爭議」。

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