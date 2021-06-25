國共百年愛恨糾葛　蔣介石逝世...毛澤東平靜說出「三個字」

▲蔣介石與毛澤東的命運變遷，深深影響兩岸的歷史發展軌跡。（圖／翻攝 人民網）

記者任以芳／北京報導

中共即將迎接7月1日百年黨慶，回顧過去歷史長河，蔣介石與毛澤東的愛恨糾葛，至今仍是外界關注歷史焦點。比如，曾加入國民黨的毛澤東為黃埔軍校辦理招生事宜；兩岸最緊張對峙年代，蔣、毛互派「密使」傳遞消息。到了晚期，蔣突然逝世消息，毛聽到後只淡定說出「三個字」，讓隨扈十分驚訝。蔣介石與毛澤東一生見面次數不多，兩人命運變遷卻深深影響兩岸的歷史發展軌跡。

▲1924年6月16日，孫中山主持黃埔軍校開學典禮，同蔣介石（中）、何應欽（左）、王柏齡（右）合影。（圖／翻攝 微信號大嘴侃歷史）

國共合作為「黃埔軍校」出力

1924年6月國父孫中山先生創立黃埔軍校，也是國民黨軍隊的搖籃起點。當年，黃埔軍校大門口有一副對聯，「升官發財請往他處，貪生畏死勿入斯門。」橫批是「革命者來。」吸引許多熱血青年從軍。

當時，黃埔校長蔣介石號稱是國民黨的「槍桿子」。在國共合作背景下，毛澤東以共產黨人身份加入國民黨，被選為國民黨中央候補執行委員，同時擔任國民黨上海執行部代理文科主任、組織部秘書。而後，毛在廣州曾代理國民黨中宣部長，曾受邀去黃埔軍校演講。

據中共黨史記載，黃埔軍校創辦之初，在上海執行部任職的毛澤東，曾負責黃埔招生事宜，地址在上海環龍路四十四號。當時，毛招錄的黃埔一期生有100多人，橫跨國共兩黨。國民黨方面有「天子門生第一人」的胡宗南和海軍司令桂永清等人；中共方面有「黃埔奇才」蔣先雲。

黃埔軍校一期共有600名學生，其中有100名共產黨人。隨著蔣、毛路線上的不同，兩人矛盾和不信任感擴大。「中山艦事件」爆發，成為國共關係重要轉折點，昔日黃埔軍校學生開始選邊站隊蔣、毛，同窗他日再相見，已是敵人。

▲1945年9月25日，美國駐華大使赫爾利於返國述職前，在重慶與進行會談的蔣中正、毛澤東等人合影。（圖／翻攝 微信號大嘴侃歷史）

蔣、毛對峙仍互派「密使」

1945年8月重慶談判期間是蔣介石、毛澤東最後一次見面，1949年10月中共建政後，兩人開始「隔海對峙」，私下以「特殊形式」進行對話。後來，美國中情局(CIA)有解密這段史實，蔣經國日記也有證實，毛蔣對峙時期，兩岸之間確實長達50年「密使」。

據中共黨史記載，從上個世紀50年中期至60年代中期，國共兩黨曾秘密尋找適合溝通的中間人。後來，這個人真的被找到，身份也十分特殊，他就是新加坡《南洋商報》特派記者曹聚仁。

談到那段極機密的歷史，接受《ETtoday新聞雲》記者訪問的中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國表示，「基本上是大陸方面比較主動，台灣方面被動回應，而為了台灣方面需要美國的支持，有些大陸方面的來訊，還不能不讓美國人知道。」

北京聯合大學台灣研究院兩岸關係研究所所長朱松嶺接受《ETtoday新聞雲》記者訪問也表示，「蔣或毛即使道路不同，唯一共同點就是兩人都有濃厚的中國情結，確實不願看到當時的中國分裂。」

綜合兩岸史料記載，從1956年起曹聚仁多次密訪北京、台北，擔任長達數十年「國共密使」，主要幫雙方溝通牽線合作。當年蔣、毛甚至談到「和平統一」的條件，直到1966年大陸發生文化大革命，蔣心生疑慮，國共重啟談判「暫時」擱淺。

▲聽聞蔣介石逝世消息，當年毛澤東對隨扈說「知道了」。（圖／翻攝 人民網）

蔣過世..毛只說「三個字」

到了「文化大革命」後期，毛澤東再次主動釋放訊息，希望促進國共和談，雙方重新啟動「密使」溝通，最後因蔣介石的突然離世而停擺。

1975年4月5日11點50分，高齡89歲蔣介石因心臟病在臺北士林寓所去世。臨終留下遺言，「棺材不落土，等到將來有一天回葬大陸老家。」

當時毛的警衛人員從收音機聽到消息十分高興，午夜立刻匯報消息。人在杭州修養的毛澤東沒有顯露出高興的神情，臉色變得十分凝重，平靜的說出三個字「知道了。」毛澤東第一時間的反應和心情，讓隨扈十分驚訝。

蔣、毛相鬥了一輩子，龐建國分析，和介石和毛澤東固然是政治上的死敵，但在許多場合應該會有「論天下英雄，唯使君與操爾」般棋逢對手的感覺。所以，「蔣介石去世，毛澤東會有失落感，倒也可以體會。」