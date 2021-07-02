直擊火爆現場／攤商爆嗆林昶佐「環南市場該死嗎」：滾回去唱歌啦

記者邱中岳、林昱萱／台北報導

環南市場爆多人染疫，陳時中2日上午緊急到現場視察，而記者會中立委林昶佐怒嗆柯文哲講廢話，卻因此遭到在場攤商砲轟、吐槽，「疫情發生以來，你有來環南市場關心過嗎？我們環南該死嗎？你應該多幫我們關心爭取、看事情發生看怎解決。」

▲攤商生氣痛批。（圖／記者邱中岳攝，下同）

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攤商怒轟，「事情發生要看怎麼解決？不是在這邊演戲，今天這疫情，為什麼我們環南會變40幾，這不只北農、還有家庭、物流司機等等，啊就我們環南市場該死嗎？你艋舺的立委應該多幫我們關心爭取、多看事情怎麼發生怎麼解決才對啊。」

攤商直批，「你們源頭不去找，我們每天做防疫也會做到發瘋，他是我們選的立委，啊他有幫我們說話嗎？什麼染疫人員就在艋舺？沒人進來艋舺會有疫情？要從源頭查才對啊！艋舺真的很可憐啦！我替艋舺、替環南市場打抱不平。」攤商直言，「環南市場沒有政黨色彩，只支持能替我們發聲的政治人物，這艋舺的立委根本沒在關心我們，回去唱歌啦。」

針對雙方的衝突，陳時中強調，篩檢發覺病例就是要面對問題，爭吵爭執毫無意義，處裡問題才重要。「疫情就是這麼困難，病毒就是這麼狡猾，不是嘴巴一句話就會停下來，好不容易篩檢出來，就要把問題處裡掉」。