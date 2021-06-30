泡芙控暴動！全聯合作鬍子爺爺beard papa’s　5款卡士達甜點開賣

▲全聯We Sweet首度攜手日系人氣泡芙專賣店beard papa’s，推出5款獨家聯名甜點。（圖／全聯提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

全聯We Sweet首度與日本人氣泡芙名店「beard papa’s」聯名合作，推出5款「卡士達甜點」在7/2至7/29開賣，甜點皆採用beard papa’s卡士達內餡，其中香草籽是精髓所在，更能感受到香草的香氣，一口咬下，綿密細緻濃郁滑順，疫情期間超療癒！

▲巨大卡士達杯，售價89元。（圖／全聯提供）

全聯We Sweet X beard papa’s聯名甜點，一口氣上市5款新品，「巨大卡士達杯」以牛奶調和而成的滑順卡士達內餡，佐以鬆軟的湯種蛋糕；而「舒芙蕾卡士達布丁」以滑順軟嫩的布丁，拌入卡士達內餡，搭配底層的焦糖醬，碰撞讓人難以抗拒的滋味。

▲舒芙蕾卡士達布丁，售價59元。

「卡士達千層」有濃醇的香草卡士達內餡，搭配匠人職作的千層餅皮，風味滑順可口；另外經典不敗的「卡士達瑞士捲」鬆軟綿密，帶有蛋香味的戚風蛋糕，捲入香草卡士達內餡，是We Sweet系列不可不吃的優質甜點；而「卡士達大福」Q彈外皮搭配香草卡士達，小巧美味無負擔。

▲卡士達千層，2入售價109元。

▲卡士達瑞士捲99元。

▲卡士達大福，2入59元。

為了慶祝聯名新品上市，7/2~8/31期間剪下3個「We Sweet X beard papa’s」甜點包裝上的聯名LOGO，至全台beard papa’s門市消費，即贈日式香草泡芙1顆（原價一顆55元，單次最多贈3顆，活動詳見beard papa’s粉絲專頁）。

全聯表示，消費者對於日系商品，不論是食品、用品的接受度都極高，今年仍因疫情關係民眾不只無法出國，居家的時間大幅增加，長期抗戰的心情需要「解壓」釋放，因此特別與日本泡芙界的經典代表beard papa’s攜手，在疫情中為消費者帶來療癒，預計此檔合作銷售金額可超過3000萬。

▲肯德基限時推出「芒果煉乳流心冰淇淋大福」。（圖／肯德基提供）

速食業者肯德基近來也推出消暑系甜點，除了升級版奶茶「ㄎㄎ白玉珍奶」、「QQ黑磚奶茶」；還推出2款水果冰淇淋大福，包括「芒果煉乳流心冰淇淋大福」、「經典草莓起司冰淇淋大福」，期間限定開賣，業者也鼓勵民眾可多利用預訂快取外帶、零接觸外送，防疫還能省荷包。

另外以搜羅異國美食聞名的city’super也發現，疫情三級警戒以來，消費者除了更關注健康，也喜歡吃零食舒壓。從零食銷售排行榜發現，過往零食以日本米果最為暢銷，但此時卻是起司條、豆果子以及洋芋片等搭配啤酒的下酒零食受到消費者青睞，三類零食佔整體零食達7成左右，尤其以唰嘴酥脆口感洋芋片銷售奪冠，進一步分析以歐美品牌的洋芋片最熱銷，與去年相比逾5成的成長。

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