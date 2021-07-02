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「失物招領」新提案　現代懷舊情懷的線索與寄託

繼北京「國子監 失物招領 店鋪」造成迴響後，「B.L.U.E.建築設計事務所」迎來了與「失物招領」的第二次合作 ­—— 位於杭州文化地標天目里的生活提案店。

「杭州天目里」是由建築師 Renzo Piano 設計的集辦公、藝術空間、商業、秀場、酒店等功能於一體的綜合園區。

「失物招領」作為一個生活家居品牌，除了家具，也提供手工陶藝、植物、家居用品、織品等用品的販售，其商品呼應著品牌「惜物」的精神；空間也以自然肌理的設計為主，為天目里這樣一個深具現代感的園區，呈現出「家」的溫暖內涵。

像尋寶般的消費體驗

店鋪空間主要分成幾組家具展示區和一個活動分享區。展示區由三個水洗石小盒子組成，劃分出不同的生活場景，如客廳、餐廳、臥室等。高低錯落的牆面形成半開放的小空間，賦予原本單一的空間更豐富的層次，創造一個可供消費者探索的動線，一邊尋找，一邊發現。水洗石牆面粗曠的自然肌理，也給人一種溫潤的感受。

穿過展示區，挨到舉辦活動和展覽的分享空間，這裡是一個敞開的小木屋，收銀台和試衣間集中分佈在木屋的一側。它的設計靈感來自茶園邊上的小房子，人們聚集在一個大的坡屋頂下方，雖然是在室內場所，卻營造出一種人們身在大自然中，一起在屋簷下休息的愜意生活場景。

回歸自然本色的低限設計

這個小房子設計了沒有玻璃的木拉門，在視覺上，輕盈地把家具展示區和分享空間的家具展示區分隔開。房子頂、地面和牆面使用木材拼接，對木材的處理，也以最低限的人工加工木材為主，表現出建材最天然的質感。 

圖文來源：B.L.U.E.建築設計事務所

（完整文章請看瘋設計

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