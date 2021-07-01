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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

15架殲-20空中視角曝光　大雁隊形三梯次飛越天安門廣場

記者魏有德／綜合報導

中共慶祝建黨百年大會今（1）日在天安門廣場舉行，除中央總書記習近平超1小時的演說，最令外界關注的便是由直升機及戰鬥機組成的空中分列式梯隊，從天安門廣場凌空飛過。其中，解放軍空軍殲-20準五代主力戰機首度以15架三梯次編隊的方式出現在中外媒體視野，向外界大秀肌肉。

▲殲-20戰機飛越天安門廣場前的飛行員視角。（圖／翻攝CCTV+）

▲殲-20戰機飛越天安門廣場前的飛行員視角。（圖／翻攝CCTV+）

中共建黨百年慶祝大會空中分列式由直-8直升機懸吊大幅大陸國旗領頭，隨後便是兩架直-10率領的四架懸掛「偉大的中國共產黨萬歲」等巨型紅幅的直-8直升機及直-10、直-19混和編隊排列的「100」圖案，等速度飛過天安門廣場，引起現場民眾歡呼。

▲高空鏡頭鳥瞰殲-20戰機飛行。（圖／翻攝CCTV+）

▲高空鏡頭鳥瞰殲-20戰機飛行。（圖／翻攝CCTV+）

直升機編隊過後，解放軍空軍殲-10戰機排成「71」字樣率先飛抵天安門廣場上空，緊接著便是整場分列式的重頭戲，準五代主力戰機殲-20以15架三梯次編隊出現在現場觀眾的視野。《央視》轉播還特別切換空中視角及飛行員視角，讓外界一窺殲-20戰機的飛行實況。

▲▼中國共產黨成立100周年慶祝大會在北京天安門廣場地區舉行，中共解放軍武直-10、武直-19、殲-10、殲-20戰鬥機，飛越天安門廣場上空。（圖／記者陳政錄攝）

▲10架教-8教練機噴出紅黃藍彩煙越過天安門廣場上空。（圖／記者陳政錄攝）

空中分列式壓軸的則是噴出紅黃藍彩煙的10架教-8教練機，據了解，教-8教練機是大陸自主研發的雙座噴氣式基礎教練機，其外貿型K-8出口到全球多個國家，總出口量超300架。得益於十分出色的尾旋性能，教-8教練機可用於「失速尾旋」專項訓練，提升飛行員的心理和技術水準。

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