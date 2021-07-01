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直播／中共百年黨慶舉行　習近平：實現了第一個百年奮鬥目標！

 記者蔡紹堅／綜合報導

中共7月1日8時在北京天安門舉辦建黨100周年慶祝大會，中共總書記習近平表示，經過全黨全國各族人民持續奮鬥，我們實現了第一個百年奮鬥目標，在中華大地上全面建成了小康社會，歷史性地解決了絕對貧困問題，正在意氣風發向著全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮鬥目標邁進，「這是中華民族的偉大光榮！這是中國人民的偉大光榮！這是中國共產黨的偉大光榮！」

習近平指出，今天，在中國共產黨歷史上，在中華民族歷史上，都是一個十分重大而莊嚴的日子，「我們在這裡隆重集會，同全黨全國各族人民一道，慶祝中國共產黨成立一百週年，回顧中國共產黨百年奮鬥的光輝歷程，展望中華民族偉大復興的光明前景。」

▼中共總書記習近平。（圖／翻攝CCTV）

▲▼中共百年黨慶舉行。（圖／翻攝CCTV）

習近平提到，為了實現中華民族偉大復興，中國共產黨團結帶領中國人民，自力更生、發憤圖強，創造了社會主義革命和建設的偉大成就，「我們進行社會主義革命，消滅在中國延續幾千年的封建剝削壓迫制度，確立社會主義基本制度，推進社會主義建設，戰勝帝國主義、霸權主義的顛覆破壞和武裝挑釁，實現了中華民族有史以來最為廣泛而深刻的社會變革，實現了一窮二白、人口眾多的東方大國大步邁進社會主義社會的偉大飛躍，為實現中華民族偉大復興奠定了根本政治前提和制度基礎。」

習近平還說，中國共產黨和中國人民以英勇頑強的奮鬥向世界莊嚴宣告，中國人民不但善於破壞一個舊世界、也善於建設一個新世界，只有社會主義才能救中國，只有中國特色社會主義才能發展中國！

中共黨慶大會今在天安門廣場舉行，從空中俯瞰，現場參與者約有7萬人。活動8時展開後，習近平出現在天安門城樓。

其他出席人員有中共中央政治局常委、國務院總理李克強、中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋，中共中央政治局常委、中央書記處書記王滬寧，中共中央政治局常委、中央紀律檢查委員會書記趙樂際，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正，國家副主席王岐山出席。

▲▼中共百年黨慶舉行。（圖／翻攝CCTV）

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