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社會 社會焦點 保障人權

從小立志救人！勇消陳志帆殉職　父母淚求答案喊：我唯一的兒子啊

▲▼ 勇消陳志帆裝備 。（圖／記者游瓊華攝）

▲勇消陳志帆裝備還掛在隊上勤務櫃上，讓人看了不禁鼻酸。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華、陳韻如／彰化報導

彰化市「喬友大樓」大樓發生火警，釀成4死20傷悲劇，其中包含33歲的勇消陳志帆也因為空氣瓶氧氣用盡，最終被發現倒臥9627房，沒了心跳，同袍緊急施予CPR仍舊不回他的寶貴生命。陳父、陳母事後接受媒體訪問表示，陳志帆是家中唯一的兒子，從小就立志當消防員，沒想到卻也因此不幸喪命，讓家屬悲痛表示，希望消防局能夠釐清責任，「一定要給我們一個答案。」

陳父、陳母表示，陳志帆是家中唯一的兒子，從小就看著身為義消的陳父四處救人，也因此立志成為消防員，退伍後也在父母的鼓勵下順利考上，並進入消防體系服務5年。對於兒子殉職，陳父不禁說道，「上司只會喊起越落指揮，有功勞都是他們在領，基層做得要死，忙得要命，還要被罵。」

▲▼彰化喬友大樓火警，勇消陳志帆殉職。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲勇消陳志帆被發現時倒臥房間浴缸內，已沒了呼吸心跳，緊急搶救後仍不幸殉職。（圖／記者鄧木卿翻攝）

陳父也悲痛表示，半夜接到消防局電話，內心萬般不捨，而陳母也喊道，「我唯一的兒子耶」。陳父另外提到，目前並不知道兒子死亡原因，也不敢隨便斷定，但究竟是不是空氣瓶養氣用盡，還是另有原因什麼問題，還是有其它原因，希望消防局能夠查明，「一定要給我們答案」。

▲▼ 彰化火警，勇消陳志帆家屬反現場招魂 。（圖／記者李忠憲攝）

▲勇消陳志帆家屬稍早重返現場招魂 。（圖／記者李忠憲攝）

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