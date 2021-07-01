明起入境全篩！指揮中心：機場一、二航廈「各設5個採檢站」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

傳播力氣更高的印度變種病毒已進入台灣，為防止病毒擴散到社區，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今公布最新邊境檢疫規定，入境者一律全做PCR採檢。副指揮官陳宗彥也說明相關動線規劃，每天會根據預報名單做入境採檢，T1和T2各有5個採檢站，如果有大量航班進來，不排除會用更大量的採檢速度來消化。

陳時中今表示，「重點高風險國家」旅遊史入境旅客除維持現行專案，還要增加10至12天以「家用快篩」採檢1次；其餘入境旅客，入境皆PCR採檢1次，檢疫14天期間，除於12至14天採檢PCR，另增加10至12天以「家用快篩」採檢1次，所有入境旅客，只要檢驗陽性者，都要進行病毒基因定序。

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陳宗彥表示，根據先前統計，禮拜五是入境人數最多的，其次是禮拜三，其他每天分佈從200多位到1000多位左右都有，目前每天會根據預報名單做入境採檢，T1和T2各有5個採檢站，如果有大量航班進來，不排除會用更大量的採檢速度來消化。

陳宗彥強調，專案國家有專案國家的動線，有症狀旅客處置動線也有安排，現在只剩下其他一般無症狀旅客，也是絕大多數，入境到採檢動線也已經建構好，採檢完就可以搭乘防疫計程車到防疫旅館，相關動線都已經完成。



