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疫情下5萬人中斷心理治療！「遠距諮商」限制多　社福提4訴求

▲▼疫情期間諮商需求加劇，面對面諮商使助人工作者與個案風險高。（示意圖／勵馨基金會提供）

▲疫情期間諮商需求加劇，但「面對面諮商」使助人工作者與個案風險高。（示意圖／勵馨基金會提供）

記者林育綾／台北報導

疫情以來民眾為減少就醫增加染疫風險，全台約有5萬人心理諮商被迫中斷，其中包含自殺高危險群。勵馨基金會執行長王玥好也提到，今年團隊服務超過百名性暴力被害人，也因疫情全部暫停實際諮商，改以電話關懷，有4分之1個案因此感到焦慮不安，但「遠距諮商」受到規範綁手綁腳，各縣市不一，今（1）日與諮商全聯會共同提出4大訴求，也邀請大眾一起聯署附議。

諮商心理師公會全國聯合會推估，疫情下全台約有5萬民眾心理諮商被迫中斷，包含自殺高危機學生、有心理創傷與身心狀況人士等。同時據自殺防治中心調查，年滿15歲的民眾當中，有45.4%表示自己過去一個月以來因疫情關係感到壓力。

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▲▼勵馨基金會與諮商全國聯合會提出，遠距諮商的規範困難，讓全台許多人因疫情中斷諮商。（圖／翻攝自勵馨基金會直播）

▲申請「遠距諮商」面臨狀況。（圖／翻攝自勵馨基金會直播）

不過國內「遠距諮商」規範不少，且各縣市標準不一，目前全台有超過200間心理諮商與心理治療所，卻僅有19處實際獲得衛生局核准能執行遠距諮商，占不到1成；而全台通過遠距（通訊）諮商申請的大專院校，更只有2間。

全聯會表示，受疫情影響遭停止面談的學生至少有3萬人，遠距諮商又只能服務18歲以上的民眾，因此未滿18歲的兒少與學生直接被排除在外，學校單位與社福機構也無從申請。

▲▼勵馨基金會與諮商全國聯合會提出，遠距諮商的規範困難，讓全台許多人因疫情中斷諮商。（圖／翻攝自勵馨基金會直播）

▲勵馨基金會提出疫情之下服務的困難。（圖／翻攝自勵馨基金會直播）

勵馨基金會執行長王玥好也說，團隊的蒲公英諮商輔導中心，今年服務逾百名的性暴力被害人和個案，諮商也因疫情全部暫停，改以電話關懷。而諮商關係建立不易，服務停止除了可能中斷個案的療癒復元歷程，更可能帶來負面影響，「有4分之1的個案因諮商中斷感到焦慮、被拋棄感；更有近一成生活因疫情受影響、引發創傷反應。」

她也說，遠距諮商各縣市標準不一，申請流程也相當漫長，以高雄為例，7月中才要召開說明會，等到後續跑完流程，可能已經要年底了。但如果勉強面對面諮商，又會增加染疫風險。

▲▼勵馨基金會與諮商全國聯合會提出，遠距諮商的規範困難，讓全台許多人因疫情中斷諮商。（圖／翻攝自勵馨基金會直播）

▲面對面諮商，又會增加染疫風險。（圖／翻攝自勵馨基金會直播）

勵馨與全聯會提出4點訴求，呼籲政府應借鑑國際經驗，提前佈署，於線上建構更完善的心理健康與遠距諮商服務網絡。更在公共政策網路參與平台提議「疫情當前應放寬通訊（遠距）心理諮商限制，研商合理核准作業要點」，目前獲得立委莊競程、范雲、王婉諭、台北市議員林穎孟附議，一天之內已有超過1500人線上附議，也邀請民眾加入。

訴求：

1、疫情期間即刻實施遠距諮商免申請作業，統一經由地方公會造冊函報地方衛生局備查即可。

2、讓未滿18歲兒少在有法定代理人同意下，亦可接受遠距諮商服務，且不應排除初次晤談。

3、疫情期間心理師因應防疫政策，可不限於執業場所持續提供民眾遠距諮商服務。

4、疫情過後衛福部應主動邀集各縣市衛生局與諮商專業團體重新研商部訂參考原則之適切性。  

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