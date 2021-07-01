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轟縣黨部眼中只有女超人和馬文君　南投市長：依黨內機制參選到底

▲台日交流不因疫情停止，南投市長宋懷琳與日本栗原市長視訊交流。（圖／南投市公所提供）

▲南投市長宋懷琳（左）表示將參選縣長到底。（圖／資料照片，南投市公所提供）

記者高堂堯／南投報導

南投百里侯之爭在疫情三級警戒中漸趨檯面化，但戰火卻是從藍營內部幾位女將先燒起：有意參選縣長的南投市長宋懷琳連日發表聲明，批國民黨縣黨部初選協調機制未將所有擬參選人納入，暗指黨部默許「女超人」許淑華、馬文君2名黨籍立委私下協調，將她排除，並強調遵照黨內機制參選到底。

國民黨縣黨部日前回應，否認曾指示許、馬2人私下協調，有意參選者於11月都可依中央黨部作業程序登記參加初選，屆時若無法協調出人選，就交由民調決定。

▲立委許淑華。（圖／立法委員許淑華團隊提供）

▲立委許淑華。（圖／立法委員許淑華團隊提供）

▲立委馬文君4月時邀集台水等單位會勘適宜的鑿井地點，解決伊達邵用水難題。（圖／記者高堂堯攝）

▲立委馬文君（左）4月時邀集台水等單位會勘適宜的鑿井地點，解決伊達邵用水難題。（圖／記者高堂堯攝）

宋懷琳歷任4屆南投縣議員，於2014年代表國民黨參選南投市長勝選，2018年獲選連任，因縣長林明溱明年底2任期屆滿，也積極爭取黨內提名、角逐大位，但也受到人氣旺盛的「神力女超人」許淑華、資深立委馬文君2位強棒挑戰，日前媒體甚至披露，縣黨部已向中央黨部提報將進行「會前賽」，安排許、馬2人協調由誰出馬競選。

由於南投選民結構長期藍大於綠，藍營誰出線就大有機會登上縣長寶座，縣黨部此舉引發宋懷琳的強烈不滿，上月底起公開發文抨擊，也在臉書「南投人聊天室」等社群上張貼，使得地方網友議論紛紛。

宋懷琳表示自己蒙受鄉親支持愛護而從政23年，認為在黨中央初選辦法出來前，地方黨部的初選協調機制應將所有擬參選人納入協調機制，不該因人設事，以免失之偏頗，也呼籲黨中央以公平、公正、公開、透明化的選舉制度來取信選民，避免分裂；宋懷琳昨（6月30日）再發聲明，指馬文君也支持她參與協調，對此表示感謝，一定會遵照黨內初選機制參選到底。

國民黨縣黨部表示，馬文君和許淑華是雙方自行決定協調出線人選，「縣黨部只是做公親，無法做主，也沒有提供意見，並不是由黨部主辦」；縣黨部主委暨南投縣議長何勝豐強調，中央黨部訂於11月開始進行縣市長提名登記初選作業，屆時每位擬參選人都可參與登記，若無法協調出人選，就以民調決定。

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