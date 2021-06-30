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核二1號機因核廢料提早停機　洪申翰反批國民黨支持重啟核四

▲核二廠1號機將於6月停機、如期除役。（圖／台電提供）

▲核二廠1號機將於將於7月1日停機。（圖／台電提供）

記者林銘翰／台北報導

核二廠1號機因燃料池貯存容量不足，需提前半年走向除役之路，將於7月1日晚上開始降載停機，隨後即進行機組大修作業。對此，民進黨立委洪申翰表示，停機的最大原因是「核廢料無處處置」，並反批國民黨自己不要核廢料，又一直要推動核電，這是最不負責任的自相矛盾。

台電公司30日證實，核二廠1號機將於7月1日停機，走上提前除役之路；原能會也表示，核二廠1號機將於7月1日晚上開始降載停機，隨後即進行機組大修作業。

洪申翰說明，核二廠1號機的貯存池，早在去年5月就幾乎爆滿，這些高些核廢料若沒有妥善處置，會有輻射污染外洩的風險，受限於找不到更多暫存空間和可能的核安風險，必須要提前在2021年7月1日提前停機。

洪申翰指出，先前因為新北市政府反對，核二廠的乾式貯存計畫已經停滯超過5年，而新北市之所以一直反對，就是因為核廢料萬年難解，因此新北市不願意再找到高階核廢最終處置場址之前，放行階段性的乾式貯存場，擔心若乾貯中的高階核廢料一直無法移出，會成為變相的最終處置場。

洪申翰強調，核二廠的乾貯計畫，在2015年依規定送新北市政府審查「營建工地逕流廢水污染削減計畫」，直到目前仍被以「非技術因素」退回，導致乾式貯存計畫因此難以繼續進行。

洪申翰說，包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、宜蘭縣長林姿妙等國民黨籍的縣市首長，明明都知道核廢料是萬年無解，也明確表示不願意核廢料放在自己執政縣市，遺憾的是國民黨卻依舊支持重啟續建核四，卻又不顧核廢料無處處理之事實。

洪申翰批評，國民黨跟核電狂熱份子要續推核電，請先回答核廢料怎麼處理，當減煤和能源轉型都已全力衝刺，只有國民黨跟核電狂熱份子還留在起跑線「吵著要求重啟核四」，難道國民黨還要繼續成為能源轉型的阻礙。

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