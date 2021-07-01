快訊／三重湯城企業擴大快篩　300員工採檢結果出爐！





▲三重湯城廣場。（圖／Google地圖）

記者羅婉庭／新北報導

針對新北市三重湯城廣場有企業員工染疫，新北市長侯以宜1日說明最新進度，湯城廣場目前篩300多人都是陰性。

湯城廣場某間企業日前爆發群聚感染，共5人確診、匡列70人居家隔離，衛生局30日指出，確診者同樓層員工2次快篩結果皆為陰性，並自主健康管理。局長陳潤秋30日上午說明，在第一時間已經擴大匡列採檢，要求接觸者居家隔離，並要求啟動企業快篩與大規模消毒。

衛生局指出，21日有一名員工確診，22 日即針對該部門進行快篩，陸續有4名現職員工及1名離職員工確診，28日進行二度採檢，該部門樓層70人列居家隔離。

此外，經發局指出，近期企業群聚感染案例頻傳，且Delta變種病毒已入侵台灣，新北市計有百貨、賣場、超市及超商等2956家民生物資供應場所，為降低感染風險，除應持續落實實聯制登記、手部消毒及量測體溫，保持室內社交安全距離，所有工作人員及消費者須全程佩戴口罩，且需每日記錄員工健康狀況並留存紀錄表。

經發局強調，企業如發現員工有發燒、上呼吸道、腹瀉及嗅（味）覺異常等症狀時，應立即請員工至社區篩檢站採檢，並需留存相關紀錄，市府將不定時查察，如違反規定得依《傳染病防治法》新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。