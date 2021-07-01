沒共識怎麼過一輩子？揭12星座「拒絕」踏入婚姻原因



▲12星座不想結婚原因。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

生活中心／綜合報導



結婚是人生中的大事，得你情我願才行，沒有人想被強迫結婚，雙方如果其中一方很想結婚、另一半卻是避之唯恐不及，肯定會出衍生出不少問題，《星座好朋友》網站揭開12星座「不婚」的原因，一起來看看吧！

牡羊座、射手座：有其他想征服的目標

雖然每個人都好勝心，不過牡羊跟射手對「征服」的慾望無人能及！牡羊個性果斷一旦確立目標就會全力以赴，要是他閉口不談婚姻，可能還想拚事業或是其他原因，但確定的是，你並不是他目前追求的目標。



射手愛好自由，不喜歡被束縛，如果遲遲不向你談婚姻，就表示他還沒有認定你，或是你還沒通過他的考驗。

金牛座、魔羯座：想看看有沒有更好的對象

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兩個人都再一起這麼久了，還在想著更好的？金牛跟魔羯是現實主義者，他們會很客觀的分析婚姻帶給他們的利益，像是事業的幫助、家庭的和諧、興趣的契合，因此不夠賢慧或體貼的人，可能離結婚會有點距離。



雙子座 、處女座：吃著碗裡的，看著鍋裡的

雙子性情多變，處女挑剔，經常羨慕別人的好感情，喜歡做比較，如果自己和另一半的感情，沒有朋友和她男友來得好，就會覺得自己好像還差的遠，怕吃虧的個性，會讓雙子跟處女一拖再拖，想要貨比三家，逼他們結婚，小心婚後他們會抱怨個沒完。

巨蟹座、雙魚座：對現況沒信心

巨蟹跟雙魚都是超嚮往家庭的星座，但也因為非常重視，所以絕不草率決定，想聽到他們說出那句珍貴的結婚，一定得先把感情、財務狀況、兩人的價值觀，先經營穩固才行。



獅子座、水瓶座：想自由久一點

水瓶座來去如水，一但踏入婚姻，一輩子就會被套牢了，

那種感覺令水瓶卻步，獅子害怕失去熱情，更難以忍受婚後要相夫教子、兩人整天為柴米油鹽醬醋茶煩惱的窘境，因此對於結婚這話題，常常是能拖就拖。

天秤座、天蠍座：他還不夠愛你

天秤的個性相當複雜，明明在感情裡肯為對方付出很多，

卻也很愛折磨對方，而天蠍是很願意為愛奉獻的人，如果他完全沒有結婚意願，很可能他對你的感情還不夠深。